Allegri prima di Juve-Sassuolo: "C'è una differenza tra l'Inter e noi"

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sassuolo , gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A . I bianconeri, reduci dai successi contro Salernitana in campionato e Frosinone in Coppa Italia , sono chiamati a rispondere all' Inter campione d'inverno , che in trasferta ha battuto il Monza per 5-1 . Da Chiesa a Yildiz fino al mercato, leggi tutte le parole del tecnico.

15:35

15:20

15:05

14:50

14:35

Allegri sul girone di ritorno

"Non sono sorpreso ma mi piace la voglia con cui i ragazzi vengono al campo e si mettono in discussione ogni giorno per migliorare. Questo fa parte della crescita dei singoli e della squadra. Il girone di ritorno sarà più difficile perché i punti contano molto di più".

14:34

Allegri sul Sassuolo

"Il Sassuolo è una squadra che ha Berardi, Laurienté, Pinamonti, che sono giocatori tecnici, con gamba e fanno migliori prestazioni in trasferta che in casa. Dovremo stare attenti, la Juve negli ultimi anni ci ha sbattuto molte volte".

14:33

Allegri su Kean e Bernardeschi

"Cosa consiglierei a Kean e Bernardeschi? Kean lo vedo tutti i giorni, è un giocatore della Juve su cui contiamo molto e che ha fatto molto bene anche senza segnare. Gli attaccanti vengono valutati per i gol che fanno. Bernardeschi è un giocatore del Toronto, non do consigli se non mi viene chiesto, loro hanno la testa giusta per consigliare se stessi. La differenza con l'Inter è una questione di programmazione: noi abbiamo passato due anni in grosse difficoltà. Noi ci stiamo divertendo e stiamo crescendo bene, se abbiamo fatto così bene è perché i ragazzi se lo sono meritato, nello spogliatoio c'è coesione. Poi il 26 maggio vedremo dove saremo e sarà la posizione che ci saremo guadagnati durante l'anno". GUARDA IL VIDEO

14:31

Allegri e il mercato

"Gli equilibri sono talmente sottili nel calcio che bisogna sempre essere vigili. Non ho mai commentato il mercato e mai lo farò, soprattutto ora che la nostra priorità è cominciare il girone di ritorno, che è la fase calda della stagione, quella che conta".

14:30

Allegri e il dubbio in difesa

"Il dubbio in difesa è tra Rugani e Alex Sandro"

14:30

Allegri, l'Inter e lo Scudetto

"Differenze con l'Inter? Loro sono una squadra costruita per vincere lo scudetto, la Juve ha iniziato un percorso diverso, noi ci mettiamo la testa senza l'ossessione dello scudetto. Facciamo il massimo perché siamo la Juve. Il calcio non finisce a maggio, ma la Juve con questa squadra ha un futuro importante per i prossimi 5 anni".

14:29

Allegri e i tifosi della Juve

"Se abbiamo riconquistato il tifo? Stiamo facendo un buon lavoro merito soprattutto dei ragazzi che vanno in campo e vincono le partite. Sono tutti importanti, da me al magazziniere della Continassa, facciamo tutti il possibile perché i giocatori scendano in campo nelle migliori condizioni".

14:28

Allegri e i cambiamenti della Juve

"Dalla partita a Sassuolo, la Juve è cresciuta nella consapevolezza, nei singoli sia a livello tecnico che fisico. Dobbiamo andare con i piedi di piombo perché il calcio vive di equilibri talmente sottili che basta un dettaglio per far cambiare tutto. Non dobbiamo avere troppa euforia perché porta a sbagliare e più avanti si va più aumenta il rischio di sbagliare".

14:27

Allegri su Weah, Chiesa e Yildiz

"Weah sta crescendo, ha ampi margini di miglioramento visto che è rimasto fermo e arriva da un campionato diverso. Yildiz e Chiesa possono coesistere, al momento però dobbiamo mantenere l'equilibrio".

14:26

Allegri e il Sassuolo

"Ho parlato con i ragazzi, non della partita dell'Inter, sappiamo che domani è importante perché mancano ancora tanti punti per la qualificazione in Champions. Facciamo un passettino alla volta, altrimenti andare troppo in là facendo i conti fa fare casini, pensiamo alla partita di domani che è la cosa più importante e difficile, dato che all'andata abbiamo preso un bello schiaffo".

14:25

Allegri e allenare la Juve

"Com'è allenare un grande club come la Juve? Innanzitutto faccio i complimenti ad Ancelotti per la Supercoppa, si è dimostrato un grandissimo allenatore e non aveva bisogno di dimostrarlo. È difficile spiegare cosa vuol dire allenare la Juve, a volte faccio una battuta dicendo che non so come si fa ad allenare la Juventus".

14:23

Allegri sull'attacco

"Yildiz sta facendo bene, anche Milik e Vlahovic stanno bene. Stamattina ha fatto esame di risonanza Kean, è tutto ok. Yildiz alle spalle di una punta? Al momento no, magari più avanti ma la squadra deve mantenere un equilibrio altrimenti diventa una squadra ballerina e poi non si ha tempo per recuperare".

14:22

Allegri: "Chiesa a disposizione. Rabiot sta bene"

"Cambiaso gioca mezz'ala. Rabiot sta bene, è recuperato anche Chiesa e sarà un valore aggiunto per domani. La panchina sarà determinante, dovrò fare valutazioni anche in difesa visto che abbiamo Gatti e McKennie squalificati". GUARDA IL VIDEO

14:21

Allegri prima di Juve-Sassuolo

"Gruppo? Ha lavorato bene come sempre, sappiamo che domani è importante, all'andata a Sassuolo non fu una bella serata ma anzi prendemmo 4 gol, loro hanno grandi qualità tecniche nei singoli e un grande collettivo. Importanti i tre punti, ci saranno difficoltà tattiche, dovremo concedere poco e mantenere l'entusiasmo".

14:15

14:00

13:45

Allianz Stadium, sala conferenze