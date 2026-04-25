Bremer: "Non è una stagione positiva, io voglio vincere. Se la Juve batte il Milan quasi fatta per la Champions"

Bremer: "Con Allegri siamo tornati a vicnere. Spalletti ha cambiato la squadra"

Bremer - ma non solo - conosce bene l'allenatore avversario, Massimiliano Allegri, e le sue idee di gioco. Proprio questo riguardo il difensore ha dichiarato: "Allegri fa giocare basso, loro sono bravi in ripartenza e sulle palle inattive. Dobbiamo stare attenti su quelle cose". Mentre sulle differenze tra il tecnico livornese e Spalletti: "Sono due bravi allenatori. Con Allegri ho imparato tanto in fase difensiva, con lui siamo tornati a vincere. Spalletti vuole avere sempre il controllo della partita: è quello che stiamo cercando di fare". In stagione i meriti dell'ex Napoli in panchina sono stati evidenti: "Quando è arrivato la squadra è cambiata. Dovunque ha allenato, la squadra ha sempre giocato bene. Io ho avuto tutti bravi allenatori".

"Stiamo crescendo. Per vincere serve una difesa solida"

La Juventus sta vivendo un momento molto positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in stagione. "La squadra sta crescendo. Il mister sta insistendo tanto e questo si riflette sul campo". Per Bremer il fatto di giocare una volta a settimana ha una propria rilevanza: "Sicuramente sta influenzando. Quando il mister è arrivato non ha avuto subito la possibilità di applicare il suo lavoro, adesso stiamo lavorando di più e anche la consapevolezza tra noi compagni sta migliorando". Quindi il difensore ha indicato cosa serve per vincere: "Una difesa solida".

Bremer: "Non è una stagione positiva"

Bremer senza peli sulla lingua ha dichiarato: "Ci sono dei rimpianti. Non è una stagione positiva. Ci sono partite in cui potevamo far meglio e andare più avanti nelle coppe, ma è il passato". La Champions League è stata così definita come un "obiettivo minimo". Proseguendo: "Alla Juve non puoi sempre puntare all'ingresso in Champions, devi vincere lo scudetto. Sono sei anni che la Juve non vince e questo non può succedere: io mi trovo bene qui, ma l'importante è tornare a vincere. È quello che ti rende un campione. Ho 29 anni, non ho ancora tanto tempo e voglio vincere. La società ha rinnovato i contratti, dobbiamo finire bene la stagione e vedere che mercato farà". Mentre su Alisson, nome gradito dalla Juventus: "Non ci ho parlato, sicuramente è un portiere fortissimo di livello mondiale, ma abbiamo già Perin e Di Gregorio. Di quello si occupa la società".