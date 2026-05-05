Favola Forest e leggenda Juve

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Il rosso fuoco del Nottingham Forest addormenta, per paradosso, i tori e agita i toreri. La narrazione epica di Robin Hood, che rubava ai ricchi per dare ai poveri, è stata rovesciata dai mediani del Real - citarne uno per coinvolgerne cento - che rubano (la palla) ai poveri per darla ai ricchi (Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé).
Il Forest è uno scrigno di favole
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