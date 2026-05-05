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martedì 5 maggio 2026
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Favola Forest e leggenda Juve

Leggi il commento sulla storia che portò Madama sull'altra sponda di Nottingham, sfiorando soltanto quelle "famose" casacche rosse
Roberto Beccantini
1 min
TagsNottingham ForestjuveNotts County
Juventus

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Il rosso fuoco del Nottingham Forest addormenta, per paradosso, i tori e agita i toreri. La narrazione epica di Robin Hood, che rubava ai ricchi per dare ai poveri, è stata rovesciata dai mediani del Real - citarne uno per coinvolgerne cento - che rubano (la palla) ai poveri per darla ai ricchi (Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé).

Forest, uno scrigno di favole e... maglie

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