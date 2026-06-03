Spalletti va oltre Alisson: la Juve in corsa per Dibu Martinez

Aria di novità in porta, ecco Dibu Martinez . La Juve è pronta a cambiare anche tra i pali, con l’addio più che probabile di Di Gregorio e Perin che apre a nuovi scenari. Luciano Spalletti ha parlato sufficientemente chiaro: vuole un salto di qualità pure per il ruolo di numero 1 e quindi una iniezione di personalità, carattere, leadership e affidabilità. Per questo, in tempi non sospetti, il tecnico è sceso in campo in prima persona per Alisson , portiere brasiliano del Liverpool che aveva conosciuto ai tempi della Roma. Contatti proficui, principio di accordo trovato con il giocatore (tre anni di contratto a circa 5 milioni a stagione) ma poi tutto si è complicato . I Reds hanno bloccato la sua partenza per non impoverire un gruppo che ha già perso leader del calibro di Salah, Robertson e Konaté e nelle ultime ore, dopo il ribaltone inatteso in panchina che ha portato all’addio di Arne Slot a beneficio di Andoni Iraola , hanno confermato l’idea. Nulla cambia, Alisson non si muove .

Cresce l'idea "Dibu"

La Juve così è costretta a guardare altrove e lo sta facendo sempre in Inghilterra. L’idea che sta crescendo alla Continassa porta a Emiliano “Dibu” Martinez, numero uno dell’Aston Villa fresco vincitore dell’Europa League, nonché campione del mondo in carica con l’Argentina. Il suo profilo risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate da Spalletti ma c’è naturalmente da fare i conti con il club di Birmingham, con cui il portiere ha un contratto fino al 2029, e con la concorrenza, tanto che alla finestra c’è pure l’Inter. La valutazione è attorno ai 20 milioni e la Juve riflette. Una possibile alternativa è Vicario del Tottenham, che ha una valutazione simile a quella di Martinez, mentre non sono da escludere eventuali soluzioni in prestito come Mamardashvili del Liverpool (situazione legata all’evolversi del caso Alisson) e Nübel, reduce da una stagione positiva allo Stoccarda ma di proprietà del Bayern Monaco.

Necessario il sacrificio di Bremer

Un maquillage si profila anche in difesa dove il sacrificio di Bremer diventa necessario per dare ossigeno ai conti (clausola da 58 milioni valida fino al 10 agosto). Spalletti punta a un’altra sua vecchia conoscenza come Kim del Bayern Monaco, con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. Affare non semplice, anche per l’elevato ingaggio del giocatore (8 milioni più bonus). Sempre a proposito di giocatori di fiducia, Lucio dà uno sguardo a Juan Jesus, in scadenza di contratto con il Napoli, sul quale c’è anche il Bologna, mentre sono sotto osservazione due totem come Stones e Alaba, in uscita rispettivamente da City e Real.