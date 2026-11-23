Le dimensioni della vittoria della Juventus, finora la più larga ottenuta in campionato, contro una delle ultime in classifica, sono il frutto di 53 minuti inquietanti e di altri 40 accettabili. Si è passati, allo Stadium, dai fischi e dal “Tirate fuori i coglioni” al coro “Vi vogliamo così” e all’ovazione finale , perché – si sa – i risultati orientano gli umori e condizionano i giudizi del popolo. E non solo. Ma non si può ragionare con la pancia, bisogna tenere la testa fredda e riflettere: quindi, del successone contro il Venezia cosa resta negli occhi? Lo scempio del primo tempo , con una formazione sbagliata, con errori tecnici grossolani, con una circolazione della palla alla velocità del Var, con un atteggiamento generale molle come una mozzarella, oppure gran parte della ripresa, dove si sono viste trame, idee, qualche bella giocata, determinazione e quattro gol? La domanda rimarrà appesa nell’aria fino alla prossima partita, non tanto quella di Europa League contro l’Omonia Nicosia, quanto piuttosto quella in trasferta a Como, domenica prossima.

I dubbi sulla Juventus

Sono dubbi legittimi che attraversano i pensieri di qualsiasi tifoso bianconero, soffocati in parte da alcune evidenze positive. La prima, grande e grossa, è che la Juventus non può prescindere da Woltemade punta centrale con Kolo Muani esterno, ieri a sinistra per la presenza del vivace Zhegrova a destra. Al di là del gol, il secondo di fila, il tedescone con la faccia allampanata garantisce più funzionalità offensiva, più libertà al francese e più presenza in area. Per questa ragione viene da chiedersi come mai Luciano Spalletti abbia voluto cancellare una delle poche certezze maturate strada facendo in questi mesi non facili. A pro di cosa e di chi? La rete di Woltemade, ancorché nata da un’azione abbastanza pasticciata, ha sbloccato il risultato e la testa della squadra che fino ad allora era stata vittima delle proprie paure e dell’incapacità di incidere contro avversari che si difendono con il blocco basso e ripartono in velocità. La seconda evidenza, altrettanto grande e grossa, è la lievitazione di Koopmeiners, protagonista di una delle prestazioni migliori da quando è alla Juventus, non ancora ai livelli dell’Atalanta ma sulla buona strada per tornarci. La terza, e ultima, è la ritrovata solidità di Bremer, il perno intorno alla quale ruota la difesa, che sia schierata a tre o a quattro.

Non sappiamo come sarebbe andata a finire se il Venezia non avesse sciupato banalmente un paio di ripartenze a campo aperto, però abbiamo la consapevolezza che per lunghi tratti la squadra di Nicola ha incartato i bianconeri prima di cedere di schianto e rendere felice la domenica di Spalletti. Anche il tecnico di Certaldo ha necessità assoluta di chiudere il suo personalissimo cerchio, non con Conte ma con se stesso. E di dare continuità alle prestazioni, quindi ai risultati, della Juventus che per lui adesso rappresenta una sfida, se non persa, per lo meno non ancora vinta. Al momento non lo aiutano né i recuperi importanti (Yildiz, Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Kalulu), né il mercato a cui la dirigenza dovrà far fronte a gennaio. Dovrà arrangiarsi, Lucio, ripartendo dal lato buono della vittoria con il Venezia.