Lazio, giocarsela in allegria

La Lazio dà il meglio da quando naviga nelle acque di nessuno. Senza obiettivi di classifica, con l’infermeria abituale residenza per cinque o sei titolari e il braccio di ferro fra il tifo e Lotito, ha collezionato a Bologna la terza vittoria consecutiva, prima volta in campionato, un successo che fuori casa mancava dall’11 gennaio, e due gol, una rarità per una squadra che lontana dall’Olimpico di gol ne aveva realizzati meno di tutti, 8 in 1