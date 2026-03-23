Lazio, giocarsela in allegria

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
La Lazio dà il meglio da quando naviga nelle acque di nessuno. Senza obiettivi di classifica, con l’infermeria abituale residenza per cinque o sei titolari e il braccio di ferro fra il tifo e Lotito, ha collezionato a Bologna la terza vittoria consecutiva, prima volta in campionato, un successo che fuori casa mancava dall’11 gennaio, e due gol, una rarità per una squadra che lontana dall’Olimpico di gol ne aveva realizzati meno di tutti, 8 in 1
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS