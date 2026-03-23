Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pagelle Bologna-Lazio, tutti i voti: Motta piccolo grande eroe, Taylor lascia la scia

Lazio, giocarsela in allegria

Leggi il commento al successo dei biancocelesti sul campo del Bologna
Franco Recanatesi
1 min
TagsBologna-Lazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio dà il meglio da quando naviga nelle acque di nessuno. Senza obiettivi di classifica, con l’infermeria abituale residenza per cinque o sei titolari e il braccio di ferro fra il tifo e Lotito, ha collezionato a Bologna la terza vittoria consecutiva, prima volta in campionato, un successo che fuori casa mancava dall’11 gennaio, e due gol, una rarità per una squadra che lontana dall’Olimpico di gol ne aveva realizzati meno di tutti, 8 in 1

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS