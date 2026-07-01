Anche Gustav Isaksen ha rotto gli indugi e per guarire più rapidamente possibile dalla pubalgia che lo affligge dalle ultime battute della scorsa stagione, opta per il percorso chirurgico. Non una buona notizia per il nuovo tecnico della Lazio , Gennaro Gattuso , che ritroverà il danese solamente a stagione iniziata.

Terza operazione dopo Zaccagni e Rovella

La pubalgia pare essere diventata contagiosa dalle parti di Formello, con Isaksen terzo giocatore a finire sotto i ferri per lo stesso infortunio dopo capitan Zaccagni e Rovella. Anche Cataldi nella seconda parte di stagione ha accusato problemi agli adduttori, ma al momento sembra aver scongiurato la cronicizzazione della patologia. L'esterno danese è stato operato con successo dal Professor Conze, con la partecipazione dello staff medico biancoceleste, intervento perfettamente riuscito e che ora necessiterà solamente del canonico decorso post-dimissioni.

Il comunicato della Lazio

È stato lo stesso club biancoceleste a comunicare l'esito dell'operazione con un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto a intervento chirurgico per sports hernia bilaterale presso l’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera. L’intervento, eseguito con successo dal Professor Joachim Conze, è stato effettuato in costante coordinamento con lo staff medico della S.S. Lazio, rappresentato dal Professor Francesco Franceschi e dal medico sociale Professor Pietro Monachino. Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l’obiettivo di consentirne il rientro all’attività agonistica nei tempi previsti".