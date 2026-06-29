La borsa di Lotito

Mettiamo che Lotito vada a fare la spesa, vestito come una comare, con tanto di sporta e fazzolettone in testa. Passa in rassegna le varie bancarelle, colme di giocatori, molti farebbero comodo alla sua Lazio. Ma ogni cartellino con il prezzo è una stretta al cuore. Lotito si comporta come chi ha pochi spiccioli nel borsellino. Potrebbe scegliere e comprare a piacimento solo dopo avere versato 19 milioni, allora sì. Ma ha il braccetto corto, al