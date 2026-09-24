Lotito: “Mercato? Cambiamo le regole”

ROMA - I 40 anni trascorsi dal fallimento del Palermo nel 1986-87 a quello più recente della Ternana rappresentano la voragine in cui sono precipitate 209 società di calcio a causa dei loro debiti. Più di nove club su dieci sono saltati in Serie C, spesso un purgatorio nel quale è facile perdersi quanto i conti non sono a posto; ma le penalizzazioni, in generale, hanno colpito a tutte le latitudini: dalla stagione 2007-08, pensate, il totale dei punti tolti ammonta a 930. Ieri, in un evento alla Camera dei Deputati, sono stati presentati i primi risultati della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, l’organismo presieduto da Massimiliano Atelli che da ottobre 2025, per volontà del governo, ma non senza polemiche (soprattutto dalle istituzioni sportive), ha messo mano sui libri contabili delle società di vertice del pallone e della pallacanestro. La commissione ha effettuato 1.558 controlli periodici e 1.130 controlli su adempimenti ammissivi. Quelli sulla Lazio hanno portato in estate al mercato a saldo zero per “non conformità dell’indice del Costo del Lavoro Allargato”. «Le norme si applicano - ha detto ieri Lotito - ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento. Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell’anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l’Iva, poi c’è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all’estero, dove bisogna anticipare meno cassa». Il patron e senatore, fautore del commissariamento della Figc, in questa sede ha infine preferito soprassedere sul caso del tesseramento di Malagò: «Non ne parlo», le sue parole pubbliche. A fine evento, però, dell’argomento ha discusso a lungo coi presidenti delle leghe.