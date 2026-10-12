Il calcio libero di Gattuso

Lazio prima in classifica, tra pregi e difetti

Mi chiedo se questa pioggia di record e di prime volte abbiano trasformato la Lazietta, preventivata ranocchia e adesso vestita da principessa. Rispondo subito di no per due motivi: il primo è che 6 partite su 38 sono poche per mettere il timbro su un giudizio irrevocabile; il secondo è legato al ripetersi, ieri, di un limite già avvistato contro il Milan: un tempo di calcio sontuoso e un altro lasciato agli avversari. Gattuso dopo la partita ha ammesso il contrasto affermando con le consuete schiettezza e umiltà che “ci è andata bene”. Sì, parecchio, e grazie agli errori di mira dei monzesi e due interventi di santo Mandas. Nota bene: il Monza ha dominato in dieci contro undici, senza Lucchesi espulso al 35’, ma con l’ingresso di Dany Mota che ha sconvolto la difesa contando per due (come possa Juric cominciare la partita senza il portoghese, né Colpani né Cutrone, i tre meglio dotati della compagnia, rimane un mistero). È bastato che la Lazio ritrovasse la pace negli ultimi dieci minuti perché i ruoli si ristabilissero: palo di Isaksen, paratone su tiri del danese e di Zaccagni, gol di Pinamonti. Ecco, prima di parlare della sorpresa del campionato occorre che Gattuso trovi un equilibrio, perché con le montagne russe nessuno ha mai vinto niente.