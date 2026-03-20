Allegri: "Leao-Pulisic? Dopo la lite c'è la pace. L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio dell'ultimo turno di campionato. Una sconfitta che ha permesso così all' Inter di allungare nuovamente in testa a 8 punti. I rossoneri domani, 21 marzo, alle 18:00 a San Siro ospiteranno il Torino di D'Aversa. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Scudetto: "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e il destino nelle proprie mani . Noi ce l'abbiamo per la Champions".

Allegri: "Pulisic e Leao? Dopo una lite c'è la pace"

La partita con la Lazio ha lasciato delle scorie soprattutto per quanto riguarda Pulisic e Leao, con il portoghese uscito dal campo visibilmente adirato dopo un passaggio mancato: "Non è che Pulisic non gliel'ha data perché non voleva, ma perchè non l'ha visto. Io a Leao ho detto questo. Devono affidanre il fatto che chi ha la palla deve vedere quello smarcato" ha dichiarato Allegri. Il clima è comunque stato stemperato: "Dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono. Bisogna restare sereni, pensare a ciò che dobbiamo fare. Serve vincere prima della sosta, contro una squadra che con D'Aversa si è ripresa".

"Attacco? Si devono dare una sveglia"

Allegri in conferenza stampa ha strigliato i suoi attaccanti: "Pulisic è mancato nella precisione dei tiri, Rafa può salire in doppia cifra. Non dimentichiamo che abbiamo Fullkrug, Gimenez e Nkunku: si devono dare una sveglia, tutti". Buone notizie per quanto riguarda il messicano: "Sta bene e sarà convocato".