Allegri: "Leao-Pulisic? Dopo la lite c'è la pace. L'Inter ha il destino nelle proprie mani"
Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio dell'ultimo turno di campionato. Una sconfitta che ha permesso così all'Inter di allungare nuovamente in testa a 8 punti. I rossoneri domani, 21 marzo, alle 18:00 a San Siro ospiteranno il Torino di D'Aversa. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Scudetto: "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions".
Allegri: "Pulisic e Leao? Dopo una lite c'è la pace"
La partita con la Lazio ha lasciato delle scorie soprattutto per quanto riguarda Pulisic e Leao, con il portoghese uscito dal campo visibilmente adirato dopo un passaggio mancato: "Non è che Pulisic non gliel'ha data perché non voleva, ma perchè non l'ha visto. Io a Leao ho detto questo. Devono affidanre il fatto che chi ha la palla deve vedere quello smarcato" ha dichiarato Allegri. Il clima è comunque stato stemperato: "Dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono. Bisogna restare sereni, pensare a ciò che dobbiamo fare. Serve vincere prima della sosta, contro una squadra che con D'Aversa si è ripresa".
"Attacco? Si devono dare una sveglia"
Allegri in conferenza stampa ha strigliato i suoi attaccanti: "Pulisic è mancato nella precisione dei tiri, Rafa può salire in doppia cifra. Non dimentichiamo che abbiamo Fullkrug, Gimenez e Nkunku: si devono dare una sveglia, tutti". Buone notizie per quanto riguarda il messicano: "Sta bene e sarà convocato".
Allegri sul futuro di Modric: "Non ci ho parlato"
Luka Modric ha esposto il Pallone d'Oro vinto nel 2018, quando militava al Real Madrid, nel Museo del Milan. "Ha portato, oltre alle qualità a livello tecnico, anche qualità umane e professionali. Vedere un uomo, un giocatore, con una passione per quello che fa così... è incredibile". Sul futuro del croato, però, Allegri no nsi è sbilanciato: "Dipende da lui. Io non ci ho parlato".
"Mercato? Quando parleremo di futuro, lo faremo assieme"
Allegri ha risposto quindi alla domanda circa il mercato. "Con Igli Tare ci vediamo tutti i giorni e pranziamo sempre assieme, parliamo di tante cose, anche di dove potremmo mettere mano alla squadra". Mentre su Furlani: "E' venuto a trovarci dopo il derby. Quando parliamo di futuro, lo faremo tutti assieme".
"Open Var? Meno cose si fanno, meglio è"
L'allenatore del Milan ha detto la sua sull'eventualità di togliere il programma Open Var. "Meno cose si fa, meglio è. C'è l'arbitro, sono anche bravi. Lasciamoli arbitrare. Quando riusciranno a trovare l'intesa di entrare il var nel momento decisivo, l'arbitro sarà più tranquillo. Guida con noi è stato molto bravo".
Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio dell'ultimo turno di campionato. Una sconfitta che ha permesso così all'Inter di allungare nuovamente in testa a 8 punti. I rossoneri domani, 21 marzo, alle 18:00 a San Siro ospiteranno il Torino di D'Aversa. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Scudetto: "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions".
Allegri: "Pulisic e Leao? Dopo una lite c'è la pace"
La partita con la Lazio ha lasciato delle scorie soprattutto per quanto riguarda Pulisic e Leao, con il portoghese uscito dal campo visibilmente adirato dopo un passaggio mancato: "Non è che Pulisic non gliel'ha data perché non voleva, ma perchè non l'ha visto. Io a Leao ho detto questo. Devono affidanre il fatto che chi ha la palla deve vedere quello smarcato" ha dichiarato Allegri. Il clima è comunque stato stemperato: "Dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono. Bisogna restare sereni, pensare a ciò che dobbiamo fare. Serve vincere prima della sosta, contro una squadra che con D'Aversa si è ripresa".
"Attacco? Si devono dare una sveglia"
Allegri in conferenza stampa ha strigliato i suoi attaccanti: "Pulisic è mancato nella precisione dei tiri, Rafa può salire in doppia cifra. Non dimentichiamo che abbiamo Fullkrug, Gimenez e Nkunku: si devono dare una sveglia, tutti". Buone notizie per quanto riguarda il messicano: "Sta bene e sarà convocato".