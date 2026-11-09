La tela del ragno

Lo hanno pensato tutti e gli stessi protagonisti hanno indirettamente accreditato la tesi. Il Milan ha in testa solo il campionato . Lo certificano i risultati e in particolare il rendimento di alcuni esponenti che passano dall’essere tra i più criticati giovedì sera con il Ferencvaros (Rabiot) a uno dei pilastri del successo sul Genoa . Può essere. Ma qui forse conviene invece che fermarsi a guardare il dito, allungare lo sguardo verso la luna e trovare un paio di riflessioni che appartengono al registro calcistico.

Il Genoa non esce dalla ragnatela di Modric e Rabiot

Per lunghi tratti, la presenza, uno al fianco dell’altro, dei due mostri sacri del centrocampo, Modric e Rabiot, ha consentito al Milan di esercitarsi nel palleggio a bassi ritmi così da togliere al rivale la possibilità di ripartirgli alle spalle come avvenuto al “pronti via” con il centravanti Osmajic. Il famoso possesso palla prolungato del primo tempo (63%) che può risultare noioso per il pubblico si è trasformato in una sorta di tela del ragno nella quale il Genoa ha finito inevitabilmente per impigliarsi. Perché la seconda parte del piano prevedeva anche una improvvisa, feroce pressione sui difensori del Genoa appena in uscita dall’area con la palla, elemento risultato alla fine decisivo come documentano le due rasoiate di Cisse e Pulisic nate da altrettanti palloni persi prima da Vasquez e poi da Mercandalli.

Le scelte anomale di Amorim hanno pagato

In quella tela del ragno il Genoa si è smarrito come ha riconosciuto poi anche DDR e il Milan ha costruito il suo successo a dimostrazione che a ranghi completi, con i titolarissimi schierati dall’inizio, è possibile chiedere e ottenere maggiore applicazione persino da qualche improvvisato difensore. Già perché Amorim, nell’occasione, ha provato a uscire vivo dal triplo salto mortale. Perso anche Pavlovic, che è poi uno dei più continui nel rendimento e il più “applicato” durante gli allenamenti, ha dovuto improvvisare Diawara centrale e addirittura Musah terzino sinistro. E a chi sostiene che nell’occasione la sfiducia nei confronti di Estupiñan è meritata (entrato a pochi minuti dal gong è riuscito a provocare una punizione a fine recupero che poteva risultare fatale), qualche spiegazione varrebbe la pena ottenerla per il mancato ricorso a Bartesaghi.

Amorim lancia segnali alla proprietà

Non solo. Più avanti, quando si è capito che la fatica accumulata giovedì con gli ungheresi ha schiacciato il Milan negli ultimi 20-30 metri, dalla panchina è spuntato Terracciano utilizzato da secondo centrale di sinistra, lui che è di piede destro e che fin qui ha soltanto collezionato stroncature. Si tratta sotto sotto di un messaggio per la proprietà che dal suo canto ha già promesso di intervenire sul mercato di gennaio per colmare le lacune. Il punto è proprio questo: fino a quell’appuntamento il tecnico portoghese deve andare avanti con le attuali forze. Certo: dopo la sosta potrà recuperare qualcuno degli infortunati (Tomori, Pavlovic, Loftus Cheek, forse Gabbia) non certamente Saelemakers e Chekwueze che torneranno pronti tra febbraio e marzo. Per questo il piano di potenziamento deve sciogliere un altro nodo per ora rimasto aggrovigliato: quello del vice Ramos. Il portoghese che ieri si è fatto applaudire per il generoso assist servito a Pulisic in piena area sembra condannato a giocarle tutte e fino in fondo perché Camarda viene chiamato alle armi solo in rare circostanze. Anche qui, come nel caso di Estupiñan non ceduto, riconoscere l’errore di valutazione fatto in estate è sintomo di intelligenza!