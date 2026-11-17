Il Milan piange Sani, eroe di Wembley
I primi giudizi furono spietati. Nereo Rocco, allenatore del Milan, da sempre polemico con le scelte del suo dt Gipo Viani, lo definì «impiegato del catasto» prima di fare marcia indietro dopo averne ammirato tutto il talento («quello gioca con il libro sotto braccio»). Giovanni Trapattoni, nel paragone con l’eleganza di Liedholm, aggiunse: «Ma sembra suo nonno!». L’accoglienza non fu delle migliori quando spuntò all’aeroporto della Malpensa questo signore con baffetti e pelata pronunciata, proveniente dal campionato argentino (Boca Junior), vestito da perfetto impiegato appunto ma con l’ambizione di diventare un centrocampista del Milan sul finire del 1961. Si trattò di Dino Sani, brasiliano classe 1932, che si è spento ieri l’altro nella sua città, San Paolo, alla bella età di 94 anni, uno dei rari superstiti del Brasile campione del mondo in Svezia targato 1958 e vincitore da rossonero della prima coppa dei Campioni (2-1 sul Benfica, Wembley 1963).
Di quello squadrone sono rimasti in vita soltanto in tre: i due protagonisti decisivi, Rivera e Altafini, e il Trap a cui toccò l’ingrato compito sulle prime di pedinare Eusebio senza mai riuscire nell’intento. Dino Sani, al Milan, fu un atto di riparazione calcistica intelligente perché col suo arrivo (a 29 anni) il club rimediò alla partenza immediata, quasi una fuga, di Jimmy Greaves, inglese con il fiuto del gol (9 reti in 10 presenze), rimpatriato per incompatibilità con il Paron, con le abitudini del calcio italiano (leggere ritiri lunghissimi) e forse anche per via della difficile coesistenza con l’astro nascente del calcio milanista e italiano, Gianni Rivera. Tra i due, grazie alle rispettive caratteristiche, nacque una sorta di premiata ditta calcistica: uno, Dino, copriva la difesa, disegnava le geometrie, l’altro, Gianni, inventava assist e gol, dipingeva calcio. A quel Milan serviva infatti l’equilibratore di centrocampo, dotato di tecnica e raffinato palleggio, più che un inglese ribelle e nostalgico dei pub. E infatti i risultati si videro al debutto di Sani (insieme con Alcides Ghiggia) in un Milan-Juventus finito addirittura 5 a 1.
Dal temperamento fumantino pagò pegno in un derby del marzo 1964 facendosi espellere per un pugno rifilato a Mauro Bicicli, schierato da Herrera col compito dichiarato di far perdere la pazienza al brasiliano che reagì all’ennesimo calcetto con un destro secco. Il risultato finale (2 a 0 per l’Inter) diede ragione alla strategia di HH e fu il preludio al primo trionfo continentale interista avvenuto a Vienna al cospetto del mitico Real Madrid di Alfredo Di Stefano. Negli archivi di molti quotidiani resiste una foto di Dino Sani che lo ritrae a Wembley, durante la premiazione della coppa dei Campioni, ritirare la medaglietta dall’Uefa coperto da un trench di chissà chi, utilizzato per ripararsi dal freddo pungente di quel pomeriggio inglese. Sembrava proprio un impiegato del catasto.
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