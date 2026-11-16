Franco Colomba, l’intervista: “Mi rivedo in Bernardeschi”

Franco Colomba ha trascorso una carriera a disegnare calcio. L'ha fatto di corsa, con il vento in faccia. Fantasia, intuizioni, accelerazioni e anche sacrificio: il mestiere dell'ala, allora come oggi, richiede un mix di qualità che non tutti possiedono. E guardando agli esterni del Bologna di Palladino , ce n'è uno che gli ricorda da vicino il giocatore che è stato: « Federico Bernardeschi , per caratteristiche ci assomigliamo». Certo, ci sono delle differenze. «Io giocavo sulla sinistra, sulla fascia del mio piede. Lui parte da destra e forse è più offensivo rispetto a me. Io con il tempo ho giocato anche come regista e mezzala sinistra. Non so quanto lui gradisca queste posizioni, ma può interpretarle per la qualità che ha nel cambio di gioco e nel tiro». Giocatori più forti dello spazio e del tempo, sempreverdi.

E il viaggio di Colomba , tra passato e presente, attraversa un reparto che offre a Palladino talento, soluzioni e imprevedibilità. Ci sono anche il cambio di passo di Cambiaghi , il fiuto del gol di Orsolini , l'esuberanza di Mbangula . E c'è soprattutto un quartetto da gestire, perché nel calcio ad alta intensità nessuno può sentirsi insostituibile per novanta minuti. Colomba li ha osservati anche con lo sguardo, l'esperienza e la sensibilità da allenatore che deve esaltare il gruppo e salvaguardare lo spogliatoio.

Quattro esterni importanti, come si gestisce tanta abbondanza?

«È facile e difficile allo stesso tempo. Nel calcio di oggi, molto intenso, servono tutti, soprattutto gli esterni che sono tra i giocatori che spendono di più. Al giorno d'oggi non possono garantire novanta minuti sempre allo stesso ritmo. Devono capire che si può essere utili anche giocando cinquanta o sessanta minuti. Nell'ultima mezz'ora può esserci bisogno di cambiare. Ma mi sembrano tutti ragazzi che si mettono a disposizione».

Secondo lei questa grande concorrenza può rivelarsi un valore aggiunto, specialmente nel lungo periodo?

«Avere a disposizione i cambi giusti penso sia una bella cosa. I giocatori con accelerazioni, con l'uno contro uno, sono un'arma in più che sopperisce a non avere ancora adesso in campo un centrocampista vero e proprio di regia».

Palladino sembra aver trovato la chiave giusta per farli sentire tutti importanti. È questo il segreto per tirare fuori il meglio da un reparto così fornito?

«Tutto sta nella forza di convinzione dell'allenatore. Il calcio di oggi è dispendioso. Agli esterni viene chiesto di difendere, di attaccare e non si può fare per l'intera partita a massima intensità. Palladino ha trovato un'empatia importante con il gruppo. È riuscito a far capire queste cose ai giocatori: adesso ci sono cinque sostituzioni e si sfruttano per non avere cali nei novanta minuti e mantenere inalterata l'alta frequenza. Se hai esterni come quelli del Bologna, si usano tutti. Poi quando arrivano i risultati, tutto diventa più semplice, ma i risultati arrivano anche grazie a questo lavoro. Non c'è nulla di peccaminoso in una sostituzione, se un calciatore si sente partecipe degli obiettivi da raggiungere della squadra».

Cambiaghi è reduce da una prestazione importante con la Nazionale contro la Francia. Che impressione le ha fatto?

«Ha un passo superiore a tanti esterni, anche di squadre importanti. Mancini ci ha visto giusto: ha un cambio di passo da fermo che non è facile trovare e sa mettere palloni importanti. Il gol di Pio Esposito contro la Francia è un segnale per i centravanti del Bologna. Quando hai un esterno come Cambiaghi che serve palloni così, devi imparare a sfruttarli. Bisogna attaccare il primo palo e occupare bene l'area. Ci vuole affiatamento tra chi suggerisce e chi deve concludere».

Un salto di qualità che a Casteldebole è stato chiesto più volte a Cambiaghi è quello di diventare più freddo in zona gol, mettendosi anche in proprio. Pensa che possa o debba segnare di più?

«Già avere un suggeritore come lui sull'esterno è una cosa molto importante, poi penso che vivrà stagioni con qualche gol segnato in più e altre con qualche gol segnato in meno. Sicuramente può migliorare questo aspetto. Anche Orsolini e Ndoye quando sono arrivati a Bologna non erano giocatori da tanti gol, poi lo sono diventati. Orsolini ha imparato a chiudere l'azione. Ha recepito i movimenti che gli ha suggerito l'allenatore e con Vincenzo Italiano ha segnato 15 gol in un campionato».

E Mbangula che si è presentato all'esordio da titolare con il Bologna segnando una tripletta a San Siro contro il Milan?

«Ha alternato belle cose a momenti meno brillanti. Al Bologna ha cominciato bene, ma non possiamo aspettarci che faccia sempre tre gol o che non sbagli mai, magari anche occasioni semplici. Poi, certo, se ogni tanto si inventa una tripletta, naturalmente, la accettiamo».

A destra, invece, c'è anche Orsolini. Negli anni scorsi, a volte, ha dimostrato di soffrire un po’ l'eccessiva concorrenza, ma stagione dopo stagione continua a essere una certezza sotto porta.

«Ha questa dote della conclusione vincente che va sfruttata. Ha imparato a chiudere l'azione, a recepire i movimenti e a farsi trovare nella posizione giusta. I gol non sono una cosa a margine, sono determinanti. È una bandiera del Bologna, un giocatore determinante e speriamo faccia ancora tanti “toc toc”».

Ma questa batteria di esterni dovrà essere sfruttata di più anche dalle prime punte rossoblù. A Parma Palladino ha invertito gli esterni schierandoli sulla corsia del loro piede naturale per facilitare il compito di andare sul fondo e servire palloni invitanti dentro l'area. Gli attaccanti centrali, da Piccoli a Dovbyk, passando per Enem, dovranno fare di più da qui in avanti?

«Sì, devono riuscire a sfruttare in zona gol le capacità dei loro esterni, che sanno diventare uomini-assist. Ribadisco che il gol di Pio Esposito in Nazionale è un segnale e un esempio da seguire per le punte del Bologna».