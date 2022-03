Vidigal: "Napoli, per lo scudetto serve anche intelligenza ed esperienza"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto il dirigente José Luis Vidigal . Ecco le sue parole: "Seguo il Napoli a distanza, fa parte della mia vita ormai. Sono cresciuto lì come uomo e calciatore, la mia famiglia è iniziata lì. Io mi sono spostato 3 giorni prima di andare a Napoli. Napoli per noi significa tantissimo. Scudetto? Magari! Le magliette le abbiamo già, lo festeggeremmo volentieri. Chi mi somiglia nel Napoli? Per caratteristiche direi Anguissa , anche se lui ha più palleggio e meno inserimenti. Fisicamente le caratteristiche si assomigliano, dal punto di vista tecnico però è un po' diverso. Io avevo più inserimenti, giocavo più vicino alla porta, lui più nel controllo della palla. Sto cercando il prossimo Rafael Leao , così lo porterò a Napoli. Io l'ho conosciuto, l'ho fatto crescere un po' anche allo Sporting Lisbona , ero direttore dell'academy giovanile. Doveva un po' controllare il suo carattere, finalmente ha ritrovato equilibrio . Giocatore di altissimo livello che fa la differenza. Speriamo di trovarne uno nuovo e portarlo a Napoli. Per vincere uno Scudetto non basta avere dei giocatori tecnicamente forti , servono anche intelligenza ed esperienza , calciatori che abbiano chiari i tempi di casa".

Osimhen? L'Udinese non gli renderà la vita facile

"Osimhen? Il prossimo avversario non gli darà tutto questo spazio, visto il 3-5-2 con gioco basso e transizioni offensive. Bisognerà avere gente più vicino al nigeriano, magari togliendo anche il suo riferimento e spostando un po' l'organizzazione difensiva dell'Udinese. Cioffi ha ritrovato l'equilibrio della squadra, mi sembra siano 4 partite che non perdono. Beto fisicamente è fortissimo, un animale, si porta dietro 2-3 avversari e poi scarica su Deulofeu. Il 7° rendimento casalingo è pochissimo per chi vuole vincere lo Scudetto. Più facile che il Napoli vinca lo Scudetto o che l'Italia vada al Mondiale? Io spero entrambe! Non sarò tanto simpatico in chiave Nazionale ma immagino che mi capirete. Il Napoli deve assolutamente vincere la prossima partita, non importa come".