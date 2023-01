Napoli-Cremonese diretta: Simeone firma il sorpasso

21:35

36' Napoli in vantaggio con Simeone

Uno-due micidiale da parte del Napoli che passa in vantaggio con un preciso colpo di testa di Simeone su assist al bacio di Zerbin

21:33

34' - Gol del regolare

C'è un check da parte del Var per stabilire la regolarità della marcatura che viene confermata

21:32

33' - Pareggio del Napoli

Pareggio del Napoli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ndombele va alla conclusione che viene respinta da Carnesecchi. Sulla respinta ci va Simeone che colpisce la traversa, poi interviene Jesus che realizza il gol dell'1-1

21:29

30' - Ancora brividi Cremonese

Cremonese ancora pericolosa con Okereke che serve Quagliata in area: la conclusione viene respinta da Juan Jesus

21:28

29' - Vasquez ammonito

C'è il primo giallo dell'incontro con Vasquez che subisce il giallo dopo aver atterrato Elmas

21:22

23' - Proteste Napoli per un mancato rigore

Proteste da parte del Napoli per un contatto in area tra Gaetano e Pickel. Per l'arbitro non ci sono gli estremi del rigore, tra le polemiche dei calciatori azzurri

21:17

18' - Cremonese in vantaggio

La Cremonese passa incredibilmente in vantaggio. Progressione di Okereke che serve al centro Ciofani, ma la punta sfiora la sfera; ci arriva Pickel che insacca alle spalle di Meret

21:12

13' - Jesus rientra in campo

Jesus rientra in campo senza problemi dopo l'intervento dei medici. Pericolo scampato per Spalletti

21:10

11' - Problemi per Jesus

Contatto tra Sernicola e Juan Jesus: il difensore partenopeo si accascia a terra dolorante

21:07

8' - Pressing alto della Cremonese

Buon approccio alla gara da parte della Cremonese con un pressing alto. La truppa di Ballardini cerca di impensierire il Napoli soprattutto sulla fascia sinistra con Quagliata.

21:00

1' - Comincia il match

Ferrieri Caputi dà il via a Napoli-Cremonese

20:50

Giuntoli: "Ottimisti su Ounahi"

Giuntoli a Mediaset: "Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano". Leggi tutto

20:45

Napoli-Cremonese, la vincente trova la Roma

Chi vincerà stasera al Maradona approderà ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma di Muorinho. L'incontro è in programma il prossimo primo febbraio e sarà di sola andata. Possibile derby del Sud a Fuorigrotta in caso di successo del Napoli.

20:30

Al Maradona terna arbitrale femminile

Terna arbitrale tutta femminile per Napoli-Cremonese. A dirigere l'incontro, infatti, c'è Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Leggi tutto.

20:15

Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zerbin; Simeone.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Ciofani, Okereke.

20:10

Cremonese, le scelte di Ballardini

Prima panchina con la Cremonese per Davide Ballardini, subentrato ad Alvini dopo la sconfitta di sabato scorso col Monza. 3-5-2 il modulo scelto dal tecnico che schiera Carnesecchi tra i pali, con Hendry, Bianchetti e Vasquez in difesa. A comporre il terzetto di centrocampo ci sono Pickel, Castagnetti e Meité con Sernicola e Quagliata esterni. In avanti la coppia Okereke-Ciofani.

20:00

Napoli, turn over per Spalletti

Spalletti ne cambia dieci rispetto al match con la Juventus, attuando il turn over in vista del derby con la Salernitana. Esordio per Bereszynski in maglia azzurra che comporrà il pacchetto difensivo insieme a Jesus, Ostigard e Olivera. A centrocampo Ndombele e Gaetano, con Elmas, Raspadori e Zerbin alle spalle di Simeone.

19:45

Maltempo in Campania: scongiurato il rinvio di Napoli-Cremonese

C'è l'allerta meteo in Campania dalle 9 di questa mattina fino alle 9 di domani. Sul capoluogo partenopeo è scesa una insistente pioggia che ha fatto ipotizzare il rinvio dell'incontro, ma è stato scongiurato. Leggi tutto.

19:40

Il Napoli con la maglia speciale per San Valentino

Il Napoli scenderà in campo con una maglia speciale, realizzata in vista di San Valentino. Una divisa che ha suscitato le ironie dei tifosi sui social. Leggi tutto.

19:30

Assenti Demme e Kvaratskelia

Il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese non vedrà tra i disponibili Demme e Kvaratskelia per Spalletti. L'attaccante georgiano è alle prese con l'influenza, mentre il centrocampista tedesco salterà l'incontro per la nascita della figlia. Leggi tutto

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona