Diretta Scudetto Napoli, ci siamo? Segui tutti gli aggiornamenti LIVE

NAPOLI - È scattato il conto alla rovescia, forse quello definitivo, per lo scudetto del Napoli. Rimandata dopo il pari al 'Maradona' contro la Salernitana, la festa azzurra potrebbe arrivare oggi (mercoledì 3 maggio) se la Lazio non vincerà contro il Sassuolo all'Olimpico, altrimenti alla squadra di Spalletti basterà un punto domani a Udine. La città è pronta a celebrare il terzo tricolore: segui in diretta tutti gli aggiornamenti...