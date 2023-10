Diretta Garcia, la conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina: segui LIVE

Dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato con la sfida contro la Fiorentina . A pochi giorni della partita contro i viola di Italiano al Maradona, in programma domenica alle 20:45, Rudi Garcia risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Segui le sue parole in diretta .

14:30

Caso Cicciobello-Osimhen: cosa è successo

14:22

Napoli, il dato positivo sulle sfide contro la Fiorentina

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro il Napoli (un pareggio e quattro sconfitte). Risale al 10 aprile 2022, un 3-2 con le reti di Nicolás González, Jonathan Ikoné e Arthur Cabral.

14:15

Il Napoli celebra Cavani: ecco perché

14:05

Napoli, presentata la nuova maglia per Halloween

13:50

Garcia sul consiglio dei saggi: "Sempre fatto nella mia carriera"

"Cambiare le gerarchie in difesa? Vedremo quando sarà il momento, adesso non lo sappiamo. Il futuro ci darà una risposta. Il terzo gol del Real Madrid? Non puoi lasciare Valverde libero di tirare in porta: sono i dettagli che fanno la differenza in Europa, potevamo gestirli meglio. Spero ci servirà da lezione per la stagione". Infine sul consiglio dei saggi: "L'ho sempre fatto in tutti i club della mia carriera, mi piace. Vi posso dire che da inizio stagione l'ho sempre convocato io per parlare. Chi ne fa parte è organizzazione interna, mi diverto a leggere i pronostici di alcuni di voi".

13:47

Garcia: "La sosta? Dobbiamo vincere domenica"

"Purtroppo non facciamo noi il calendario. Prima della sosta facciamo in modo di vincere domenica, così non diamo biscotti a voi giornalisti nei 15 giorni. Seguiremo i nostri giocatori in nazionale, per loro è importante vincere mentre per noi è importante che non si facciano male".

13:44

Garcia su Lindstrom: "Diamogli tempo"

"Il livello di gioco che abbiamo raggiunto con il Real Madrid è un obiettivo, dobbiamo solo migliorare l'efficienza difensiva. Abbiamo giocato alla pari con una delle migliori squadre al mondo, questo dimostra che siamo forti, dobbiamo mantenere questo livello. Ho fiducia nei miei ragazzi per domenica". Poi su Lindstrom: "È arrivato tardi, non è semplice inserirsi anche perchè il Napoli gioca in modo differente dall'Eintracht. Sta entrando negli schemi, può giocare sulle fasce e dietro una punta, ma quando è in campo deve migliorare il suo rendimento. Lasciamogli tempo, lui lavora bene in allenamento e io faccio di tutto per aiutarlo".

13:40

Garcia su Mario Rui: "Parlo con il giocatore, non con l'agente"

"Se rispondo ogni volta che c'è un agente che piange, passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore che vedo tutti i giorni, io parlo con lui e non con il procuratore. Ho chiarito con Mario Rui le cose che ha detto, abbiamo un rapporto sano e onesto. Vorrebbe giocare di più, ma a me piace che sia motivato per avere più spazio perchè è un giocatore importante. Ho fortuna qui, ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e qui ne ho due forti. Niente da dire, posso solo dire che anche il Napoli ha gestito benissimo la cosa".

13:39

Garcia: "Ostigard-Natan stanno facendo benissimo"

"A Lecce non abbiamo subito gol, questo aiuta tantissimo perchè la nostra potenza di fuoco offensiva è importante: subiamo poche occasioni, siamo una squadra che concede pochi tiri agli avversari ma non è che finiamo tutte le partite senza subire gol. Dobbiamo migliorare sull'efficacia difensiva, dobbiamo continuare a concedere poco e a non subire gol". Poi su Rrhamani e Juan Jesus: "Dovrebbero riprendere la settimana prossima, Amir si è allenato con noi oggi e domani vediamo come sta: è quasi recuperato, se non vale la pena rischiarlo ma se è disponibile non serve nemmeno lasciarlo fuori. Se ci sarà, non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma valuteremo nell'allenamento di domani. La coppia Ostigard-Natan sta andando benissimo, l'importante è che Rrahmani non vada in Nazionale perchè poi gioca lì e si infortuna con noi"

13:36

Garcia sul turnover: "Valuterò domani"

"La formazione la valuto domani, per capire chi sta bene e no: per ora sembrano stare tutti bene. Abbiamo studiato la Fiorentina che cambia spesso giocatori di qualità, l'ho vista ieri sera nel modo di giocare che non cambia. È una squadra di qualità, forte offensivamente sui cross e di testa. Ci somiglia, ma noi però siamo il Napoli e giochiamo in casa, abbiamo l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie iniziata con l'Udinese. Ho detto ai ragazzi, se siamo capaci di farne tre di fila miglioriamo la classifica. Questo è il nostro obiettivo".

13:33

Garcia, inizia la conferenza stampa

Arriva Rudi Garcia in sala stampa: "La gara più importante è sempre quella che arriva. Con la Fiorentina siamo a pari punti in classifica e vogliamo blindare il terzo posto: lo possiamo fare vincendo, battendo una viola che ha fatto un inizio di stagione importante e di qualità".

13:28

Napoli, non solo Lindstrom: ecco chi ha giocato meno

13:23

Napoli: coraggio, idee e identità per la rinascita azzurra

13:20

Napoli, quando rientrano Rrahmani e Juan Jesus?

13:17

Zielinski, tutti i possibili scenari per il futuro

13:15

Napoli, Lindstrom non trova spazio: la situazione

13:10

Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia in conferenza stampa

Castel Volturno - Napoli