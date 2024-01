Diretta crisi Napoli, squadra in ritiro: segui live tutti gli aggiornamenti

Ennesima sconfitta per il Napoli, che perde 3-0 a Torino ed è ora nono in classifica a quota 28 punti, 22 in meno dei 50 ottenuti un anno fa al termine del girone d'andata. Preoccupante involuzione per la squadra di Mazzarri che, parola di Meluso, continua a godere della fiducia della società. Eppure il Napoli si è spento, non segna da cinque partite, e a Torino ha rimediato un altro preoccupante ko per risultato e prestazione. La crisi continua e sembra non avere fine. In attesa del mercato.

10:16

La moviola di Torino-Napoli

Non ha convinto del tutto la direzione arbitrale di Mariani: nel dettaglio, la moviola di Torino-Napoli, con l'episodio chiave il rosso a Mazzocchi. Decisione, quella, corretta, ma grazie al Var. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

10:00

La lunga telefonata tra Mazzarri e De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha avuto un lungo confronto telefonico con Mazzarri, poi il tecnico ha parlato alla squadra negli spogliatoi. Leggi tutto

9:45

Pagelle Torino-Napoli, Zielinski in ombra

La disastrosa prestazione del Napoli riflette anche sui voti dati agli azzurri. Leggi tutto

9:30

"Valutiamo correttivi"

Meluso ha poi proseguito: "Valutiamo di apportare correttivi per stimolare il gruppo e cercare di tornare a una normalità che non c'è anche per gli infortuni e le assenze per la Coppa d'Africa. Politano e Juan Jesus non erano al top, ma non sono alibi. È un momentaccio. Qui nessuno si vuole nascondere o evitare le responsabilità: chi è tesserato del Napoli deve sopperire in maniera adeguata alle eventuali defezioni. Nel primo tempo, comunque, Raspadori ha avuto due buone occasioni che magari avrebbero potuto cambiare la partita. E Mazzocchi, poi, fa una cavolata per eccesso di foga e agonismo".

9:15

Meluso su Mazzarri: "Gode della massima fiducia"

"Ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo cosa fare", dice il ds Meluso, l'unico abilitato a parlare dopo la disfatta di Torino. E a fare chiarezza sulla posizione di Mazzarri: "L'allenatore gode della massima fiducia della società e della squadra. Non c'è alcuna riflessione in merito". Ma una precisazione, beh, quella sì: "Ci scusiamo con la nostra gente. Non si può andare avanti così".

9:00

L'esordio da incubo di Mazzocchi

È stato un vero e proprio incubo l'esordio di Mazzocchi con la maglia del Napoli. Il difensore è stato espulso dopo cinque minuti dall'ingresso in campo per un fallo su Lazaro