Monza-Napoli 2-4, le pagelle degli azzurri: Politano devastante

Calzona (all.) 7

A conti fatti le indovina tutte (o quasi): punta su Zielinski; sceglie Ngonge seminando un pizzico di perplessità e quando lo sostituisce con Politano lui cambia la partita. Mette Raspadori per Kvara e arriva il poker. Ma il Napoli, tutto sommato, la partita l’aveva controllata anche nel primo tempo - 66% di possesso, due gol falliti e rigore solare negato -, nonostante i classici erroracci in fase difensiva.