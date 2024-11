Conte diretta prima di Napoli-Atalanta: segui la conferenza di oggi LIVE

Dopo la vittoria a San Siro sul campo del Milan , il Napoli torna in campo al "Maradona" per la sfida all' Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri vogliono mantenere il primato (attualmente sono quattro i punti di vantaggio dall' Inter , prima inseguitrice). Leggi le dichiarazioni in conferenza stampa di Antonio Conte in vista della gara in programma domenica 3 novembre alle 12:30. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:52

"L'entusiasmo va alimentato"

Sull'entusiasmo: "Deve essere benzina. La vedo come una cosa positiva. Sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo attorno al Napoli. Dobbiamo cavalcare, alimentare la passione. Come? Venendo qui ogni giorno e lavorando, rendendo i tifosi orgogliosi. Al di là del risultato. I tifosi devono vedere l'attaccamento. Sentire i tifosi cantare a Milano al termine dela partita ci deve riempire il cuore. Dobbiamo creare qualcosa di stabile per il futuro".

14:48

"Miracoli? Conosco solo una persona che li fa"

"Sono credente praticante. Conosco solo una persona che fa miracoli. Prego per me, per la mia famiglia e per la mia squadra. Ciò che noi possiamo fare e andare uniti, compatti, per costruire qualcosa di importante e che duri nel tempo. Poi Dio vede e provvede. Noi dobbiamo lavorare e tanto. Non siamo nelle condizioni di poter sbagliare niente"

14:45

Conte sui pochi gol subiti

Conte ha parlato di difesa e attacco: "Alla presentazione dissi in maniera chiara che il Napoli aveva subito 48 gol, ma non si poteva dare la colpa ai difensori e ai portieri, ma alla fase difensiva. Allo stesso modo oggi va dato merito a tutta la squadra. E vale anche per i gol fatti, dove tutti partecipiamo e dobbiamo essere coinvolti. Dopodomani sarà un test complicato in fase difensivo, affrontiamo il miglior attacco. Il nostro pensiero dovrà essere prima far gol, poi non subirlo".

14:41

"Sfida Scudetto? Non lo so"

Con l'Atalanta gara Scudetto: "Non so se questa può essere definita sfida Scudetto, certamente lo è tra due squadre che ambiscono ad andare in Europa. Loro ora ci sono dalla porta principale, noi vogliamo rientrare. Loro sono una realtà consolidata. L'Atalanta ha costruito un percorso, sono un esempio, e non mi sorprende trovarla tra le squadre che competerà con noi per un posto in Europa".

14:38

"Siamo ancora in fase di lavori in corso"

Conte non si sbilancia: "Continuo a parlare di lavori in corso. Non posso aver trasmesso tutto in quattro mesi. Certamente il gruppo di ragazzi è aperto, disponibile a lavorare. Sono tutti preparati e pronti a migliorare sotto ogni punto di vista. La disponibilità è alla base di tutto, e non è scontato. Ma ribadisco che siamo in una situazione di costruzione, e dobbiamo continuare a farlo senza pensare di poter fare salti multipli. Dobbiamo tapparci le orecchie e continuare a lavorare. Potranno arrivare momenti meno positivi, e dovrà aumentare la voglia di lavorare".

14:35

Conte sulle condizioni di Lobotka e Gilmour

"Lobotka sarà pronto per la prossima partita. Si trova nella fase finale di recupero. Bisogna pazientare. Per quanto riguarda Gilmour io non ho mai avuto dubbi. Meritava di giocare già prima, ma Lobotka ha fatto prestazioni eccezionali. Il valore di Billy lo conosciamo, sono molto contento. Credo che potrà stare tanti anni a Napoli e fare grandi cose".

14:34

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Dobbiamo stare attenti. L'Atalanta è una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto l'Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen. Una squadra che gogi deve essere annoverata tra le forti. Va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui, mi ha allenato quando, da giocatore della Juventus, scendevo in Primavera per recuperare dagli infortuni. Magari l'Atalanta potrebbe sottovalutare questa partita, considerando l'anno scorso. La nostra struttura della rosa è inferiore rispetto a quelle costruite per la Champions".

14:20

Le possibili scelte di Conte

Le scelte di formazione sembrano già chiare. Lobotka resta in dubbio: il suo recupero è ancora da valutare. L'obiettivo dello staff medico è quello di non correre rischi e di non forzare il rientro. Nel caso, convocazione solo rimandata alla gara con l’Inter del 10 novembre. LE POSSIBILI SCELTE

14:10

Verso Inter-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania

Nessun residente in Campania potrà assistere a Inter-Napoli, gara in programma domenica 10 novembre. Questa la decisione del Prefetto di Milano. Unica eccezione per i residenti possessori della tessera di fidelizzazione all'Inter. LA NEWS COMPLETA

13:55

Il calendario del Napoli

Dopo il successo di San Siro contro il Milan, il Napoli tornerà in campo domenica contro l'Atalanta. Quindi, la squadra di Conte nel turno successivo tornerà a San Siro, per il big match con l'Inter. IL CALENDARIO COMPLETO

13:45

Alle 14:30 la conferenza di Antonio Conte

Antonio Conte presenterà la prossima sfida del Napoli nella consueta conferenza, a due giorni dalla partita: inizio previsto alle 14:30.

Castel Volturno