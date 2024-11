Conte diretta dopo Napoli-Atalanta: interviste e conferenza stampa LIVE

Il Napoli è stato battuto 3-0 al Maradona dall'Atalanta : doppietta di Lookman nel primo tempo, gol di Retegui nel finale. Si ferma a quota cinque la striscia di vittorie consecutive degli azzurri. Leggi tutte le dichiarazioni di Antonio Conte in tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Gasperini non batteva Conte dal 2006

Gian Piero Gasperini aveva battuto Conte una sola volta prima di oggi: in Serie B, l'8 ottobre 2006. Gasperini si impose per 3-0 in casa con il suo Genoa contro l'Arezzo, all'epoca guidato dal collega salentino. Nei succesivi incontri due pareggi e cinque sconfitte.

Atalanta, siparietto Gasperini-Gritti

Atalanta, capolavoro al Maradona

Conte, da quando non perdeva in casa con tre gol di scarto

Antonio Conte ha perso un match casalingo da allenatore in Serie A con tre gol di scarto per la seconda volta in carriera, dopo Atalanta-Juventus, 2-5, del 7 novembre 2009. Fonte: Opta.

Conte, la media punti in A col Napoli dopo la sconfitta con l'Atalanta

Seconda sconfitta in Serie A con il Napoli per Antonio Conte: bilancio di otto vittorie e un pareggio a fronte delle due battute d'arresto incassate contro Verona in trasferta e Atalanta in casa; media di 2,27 punti a partita.

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, risultati e calendario

Gasperini: "Conte pompiere, ma il Napoli lotterà per lo scudetto"

In un clima di grande sportività, a fine gara, ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha sottolineato: "Conte fa bene a fare il pompiere, ma il Napoli se la giocherà per lo scudetto fino alla fine. Ero certo che De Laurentiis e Manna avrebbero costruito una grande squadra".

Napoli-Atalanta 0-3, le ironie social

Conte: "Non temo contraccolpi psicologici e l'Inter è ancora più forte"

Conte: "Se temo contraccolpi psicogoligici? Li può temere solo chi è fuori dalla realtà, noi che siamo dentro che contraccolpi dobbiamo avere? La sconfitta fa parte del percorso, mi dà fastidio se accade contro una squadra più debole. Oggi non è questo il caso. Io cerco di essere realista, l'Inter è ancora più forte e domenica ci misuriamo. Sappiamo che dobbiamo fare un percorso, se qualcuno pensa che non lo dobbiamo fare e che tutto si mette a posto mi viene da sorridere. Prima non eravamo fenomeni e oggi che abbiamo perso non siamo meno fenomeni di prima".

Conte: "Il mio Napoli è generoso"

Conte: "Un Napoli per il mio Napoli? Generoso, che ha cercato di contrastare una squadra forte anche dal punto di vista fisico. La differenza c'è stata nella parte finale, loro sono stati chirurgici, a noi è mancata la parte finale e la rifinitura. In alcune situazione potevamo fare meglio, ma non mi sento di dire niente ai ragazzi perché ho visto che hanno dato tutto".

Conte: "Dico la verità, non piango e odio le bugie"

Conte: "Quando parlo dico la verità. Non lo faccio per piangere, odio le bugie e dico cose che non penso. Che piaccia o no dirò sempre la verità. Siamo qui per lavorare e cercare di ricostruire. L'ha detto anche il presidente a fine anno. Ci deve essere un lavoro, ci vuole calma e pazienza. L'anno scorso con giocatori non scarsi siamo arrivati decimi. Le difficoltà ci saranno e non devono buttarci a terra. Ci vogliono le battute di arresto come quella di oggi. Se sei sportivo alzi le mani e dici di aver perso contro una squadra più strutturata e forte. Faremo un percorso, non dobbiamo lasciarci condizionare dagli eccessi sia in negativo sia in positivo. Oggi è la dimostrazione che in questo momento l'Atalanta è più forte di noi, ma questo non significa che a fine anno non saremo noi più forti. Proveremo a migliorare e ad alzare il livello".

Conte in conferenza stampa: "L'Atalanta è più avanti, siamo sbattuti"

Conte in conferenza stampa: "Bisogna sempre valutare l'avversario che affronti. Per quello che hanno messo in campo ho poco da rimproveraere ai ragazzi. Ci sta se una squadra è più forte, non abbiamo perso perché è venuta meno la voglia e l'applicazione. Abbiamo dato tutto cercando di andare oltre l'ostacolom che era molto alto. Oggi era molto alto. Siamo sbattuti. Loro sono più avanti. L'Atalanta ha vinto l'Europa League contro un avversario imbattuto come il Bayer Leverkusen. Con pazienza e voglia di lavorare si può creare una realtà come loro. Che piaccia o non piaccia sono una realtà come le solite note. Potevamo essere migliori sui gol, ma complimenti a loro. Bisogna fare solo i complimenti e non fare chiacchiere".

Politano: "Buon primo tempo, non è bastato"

Politano a DAZN: "Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo creato tante occasioni da gol. L'Inter? Teniamo i piedi per terra, il campionato è lungo. L'Atalanta ha dimostrato di essere fortissima e con dei giocatori eccezionali".

Conte: "Ci sono mancati l'ultimo passaggio e la precisione nel tiro"

Conte: "C'erano delle situazioni preparate, ma a duello, uomo contro uomo, l'Atalanta è forte. L'ultimo passaggio e il tiro preciso sono mancati. All'Atalanta no. Siamo andati uomo contro uomo per non fargli sviluppare il gioco, sono riusciti a tenere più palla rispetto a noi e a sviluppare il gioco meglio di noi".

Conte: "L'Atalanta al momento è più forte di noi"

Conte a DAZN: "Devo essere sincero. La squadra ha performato nella giusta maniera. Ci sono delle situazioni, degli episodi, sui gol, che hanno fatto la differenza. Possiamo fare meglio. A livello di voglia non ho nulla da rimproverare. Le statistiche sono molto equilibrate, abbiamo speso molto a livello di energie per pressare. Fino ad adesso abbiamo fatto non bene, ma benissimo. In questo momento l'Atalanta è più forte di noi e per noi è un punto di riferimento. Lo avevo detto in conferenza e non per mettere le mani avanti. Valuto le situazioni. L'Atalanta sta facendo un percorso da tanti anni. Ha vinto l'Europa League. Ha una rosa strutturata per la Champions. Ha un ottimo allenatore che lavora da anni a questo progetto. Deve far paura a tutti quanti. Dobbiamo prendere questo tipo di partite e valutarle perché fanno parte di un processo. L'anno scorso siamo arrivati decimi, loro fanno le coppe".

Lookman e De Keteleare: "Fieri del risultato"

Lookman a DAZN: "Siamo felici per la prestazione e i tre punti. Siamo fieri di questo risultato. Vincere contro il Napoli, primo, qui al Maradona non era facile". De Ketelaere: "Scudetto? Non dico quella parola. Abbiamo giocato una grande partita e siamo felici".

Gasperini: "Prestazione di alto livello"

Gasperini a DAZN: "Sapevamo che avremmo dovuto fare una prestazione di livello. Ci siamo riusciti. Abbiamo sfoderato una partita bellissima, soprattutto tenendo conto del valore dell'avversario".

Napoli, primo stop al Maradona

Seconda sconfitta stagionale in campionato e prima al Maradona per il Napoli: come al debutto al Bentegodi contro il Verona, gli azzurri sono stati battuti con il finale di 3-0.

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, risultati e calendario

Napoli-Atalanta 0-3

Il Napoli si ferma: sconfitta per 3-0 al Maradona contro l'Atalanta. Doppietta di Lookman, gol di Retegui nell'undicesima giornata di Serie A.

Stadio Maradona - Napoli