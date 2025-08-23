Sassuolo-Napoli diretta: segui la sfida di Serie A live

REGGIO EMILIA - La Serie A riparte dalla sfida tra il Sassuolo neopromosso di Fabio Grosso e il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Con il mercato ancora aperto e Lukaku da sostituire , gli azzurri hanno il compito di dare il bentornato ai neroverdi durante per la prima giornata di campionato. Entrambe le formazioni, che perseguono due obiettivi diametralmente opposti, sperano di iniziare al meglio la nuova stagione e molto dipenderà dalle condizioni fisiche dei calciatori in campo al Mapei Stadium. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sulla partita .

18:10

Carnevali: "Abbiamo già fatto sei acquisti ma ne arriveranno altri"

L'amministratore delegato si è presentato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Napoli. Ecco cosa ha detto: "La cosa che mi emoziona di più è l'essere ritornato in Serie A. Quest'anno abbiamo già fatto sei acquisti, tutti importanti e ne devono arrivare ancora. Questo calciomercato è in continua evoluzione e non finisce mai. Però penso che dopo la sosta saremo al completo. Abbiamo un attacco importante che poche squadre di Serie A possono permettersi. Spero di aver imparato poco in Serie B perché siamo tornati subito. Dobbiamo pensare a questa stagione, sarà complicato ma penso che potremo fare qualcosa di buono".

18:00

Napoli: l'esordio è in maglia bianca

I campioni d'Italia tornano a giocare in Serie A dopo lo Scudetto vinto e, adesso che lo hanno cucito sul petto, lo indosseranno insieme alla seconda maglia bianca in questa prima giornata di campionato. Un kit che raccoglie diversi elementi tipici della città di Napoli: da San Gennaro al Monaciello passando per la maschera di Pulcinella.

17:50

Il Napoli torna in campo, le scelte di Conte: dal modulo agli interpreti

Ecco come si disporrà in campo la squadra di Conte per l'esordio stagionale in Serie A contro il Sassuolo.

17:40

La conferenza stampa di Conte prima di Sassuolo-Napoli

17:33

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. All. Conte

17:29

Il Sassuolo è arrivato allo stadio

La squadra di casa ha condiviso sui social le foto dell'arrivo in bus al Mapei Stadium. Volti concentrati per i calciatori neroverdi chiamati a compiere un'impresa contro la squadra che ha vinto l'ultimo campionato.

17:25

Sassuolo-Napoli: i precedenti

L'ultima sfida tra Sassuolo e Napoli risale al febbraio del 2024, quando gli azzurri, campioni in carica, vinsero per 1-6 ribaltando il risultato dopo il vantaggio iniziale segnato da Racic. Il gol del pareggio lo mise a segno Rrahmani, mentre una tripletta di Osimhen e due gol di Kvaratskhelia chiusero definitivamente la sfida. Quello fu anche il primo successo di Calzona sulla panchina del Napoli. Gli azzurri vengono da 5 successi consecutivi contro il Sassuolo, mentre l'ultima vittoria della squadra di Reggio Emilia è stata a novembre del 2020, quando la squadra al tempo allenata da De Zerbi ottenne un successo per 2-0 al Maradona con le reti di Locatelli e Lopez.

17:14

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Mapei Stadium, Reggio Emilia