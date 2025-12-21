Corriere dello Sport.it
Diretta Conte Supercoppa Italiana: segui la conferenza stampa prima di Napoli-Bologna

Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri e di Politano alla vigilia della finale della kermesse tricolore: aggiornamenti in tempo reale
4 min
Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana in programma domani, lunedì 22 dicembre, alle 20, a Riyadh. Antonio Conte e Politano Matteo Politano presentano in conferenza stampa l'ultimo atto della kermesse tricolore: il Napoli ci è arrivato eliminando il Milan in semifinale con il finale di 2-0, il Bologna ha avuto la meglio dell'Inter ai calci di rigore dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. Aggiornamenti in tempo reale: leggi tutte le dichiarazioni prepartita in diretta su CorrieredelloSport.it.

14:15

Hojlund e Neres, c'è un dato pazzesco che incanta tutta Napoli

Hojlund e Neres, c'è un dato pazzesco che incanta tutta Napoli. I due attaccanti sono gli artefici della rivoluzione d'autunno: tra marcature e assist hanno rilanciato la squadra di Conte in ogni competizione.

14:05

Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna

Supercoppa italiana, Colombo dirige la finale tra Napoli e Bologna. La designazione arbitrale per l'atto conclusivo del torneo in programma lunedì a Riyadh tra gli azzurri di Conte e i rossoblù di Italiano.

13:55

Bologna e Napoli a Riyadh regalano sorrisi ai bimbi

Bologna e Napoli a Riyadh regalano sorrisi ai bimbi dell'Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib. Iniziativa solidale organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione dei due club finalisti di Supercoppa, accompagnate da rappresentanti della Lega.

13:45

Napoli, Beukema ko in allenamento

Beukema ko in allenamento con il Napoli: a rischio la finale di Supercoppa contro il Bologna. Un altro infortunio nella squadra di Conte: le condizioni del difensore olandese.

13:35

Il Bologna aprì la minicrisi del Napoli, Conte chiude il cerchio in Supercoppa

Il Bologna aprì la minicrisi del Napoli, Conte chiude il cerchio in Supercoppa. Le parole dure del tecnico azzurro al Dall'Ara dopo il ko, poi la fuga a Torino, il cambio modulo, Lang e la svolta: 43 giorni dopo a Riyadh una nuova sfida contro Italiano.

13:30

Supercoppa Italiana, alle 14:30 Conte e Politano in conferenza stampa

Tra un'ora prenderà il via la conferenza stampa di Antonio Conte e Matteo Politano alla vigilia di Napoli-Bologna, gara valida per la finale di Supercoppa Italiana.

Riyadh

