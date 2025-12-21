Diretta Conte Supercoppa Italiana: segui la conferenza stampa prima di Napoli-Bologna

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana in programma domani, lunedì 22 dicembre, alle 20, a Riyadh. Antonio Conte e Politano Matteo Politano presentano in conferenza stampa l'ultimo atto della kermesse tricolore: il Napoli ci è arrivato eliminando il Milan in semifinale con il finale di 2-0, il Bologna ha avuto la meglio dell'Inter ai calci di rigore dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. Aggiornamenti in tempo reale: leggi tutte le dichiarazioni prepartita in diretta su CorrieredelloSport.it.