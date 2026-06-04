Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa dopo l'annuncio ufficiale della fine del bienno targato Conte e in attesa dell'inizio dell'era Allegri . Il presidente del club azzurro ha parlato dei ritiri del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, si è soffermato sul tema stadio e ha rimandato il capitolo nuovo tecnico a quando sarà possibile annunciarlo come da regolamenti federali. Si è infine soffermato, brevemente, sul futuro di Lukaku e De Bruyne : "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere contestabili o accettabili, dipende dai punti di vista. Vedremo a lavoro. Le valutazioni del nuovo allenatore. Se dovranno andare via andranno via. Il mondo è pieno di calciatori". Rivivi la diretta.

15:48

Il Napoli insiste per Gila

Il Napoli insiste per Gila: la Lazio vuole 30 milioni. Il difensore catalano piace anche da Allegri, ma Lotito non fa sconti. Il Real ha conservato il 50% sulla rivendita. LEGGI TUTTO

15:34

Napoli su Kovar

Napoli, rivoluzione tra i pali: porta aperta a Kovar. Il club di De Laurentiis punta al numero uno del Psv e valuta il futuro con Milinkovic-Savic e Meret. I DETTAGLI

15:20

Si conclude la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa. Applausi in sala.

15:16

De Laurentiis: "Lukaku e De Bruyne? Vedremo, il mondo è pieno di calciatori"

De Laurentiis: "Lukaku e De Bruyne? Hanno fatto delle affermazioni che possono essere contestabili o accettabili, dipende dai punti di vista. Vedremo a lavoro. Le valutazioni del nuovo allenatore. Se dovranno andare via andranno via. Il mondo è pieno di calciatori".

15:12

Napoli, De Laurentiis: "Importante dare spazio a tutti i giocatori"

De Laurentiis: "Mi sono battuto per avere cinque sostituzioni. Ho sempre sostenuto che quando si dà la possibilità ai calciatori di sentirsi importanti perché iniziano la partita è la più colossale stupidaggine che si possa fare. La partita dura due tempi. Bisogna saper vivere con il rischio sperando che il fato non ti abbandoni. Avevamo più di trenta calciatori quest'anno. La valorizzazione passa dal fatto che i calciatori giocano. C'è una componente psicologica e fisica. Se non li fai giocare nasce la depressione. Appartiene a tutti gli allenatori del mondo cambiare nelle battute finali delle partite, pochissimi si prendono il rischio. Se hai una proprietà, un presidente che non è assente come altre proprietà, che ti spinge a divertirti e a provarci, bisogna avere il coraggio di rischiare anche con i cambi. Toglierei le ammonizioni, le espulsioni".

15:07

De Laurentiis: "Prima partite del nuovo Napoli sarà fuori casa"

De Laurentiis: "Perché non a un tour all'estero? Abbiamo un nuovo allenatore, che ha bisogno di conoscere società e giocatori. I calciatori devono essere messi alla prova generale in cinque partite senza arrivare in c...o al mondo. Per molti non è importante il campionato. Per me è importante sia il campionato sia per l'Europa. Lo scorso anno, per una serie di vicissitudini, non abbiamo centrato l'obiettivo Europa, ma abbiamo fatto un buon secondo posto dopo essersene fatti una ragione. Ora ci rodederemo in 24 giorni di ritiro. La prima partita del Napoli sarà fuori, perché devo dare i tempi dopo i concerti di rizollare il campo ed evitare incidenti ai nostri calciatori".

14:54

Napoli, De Laurentiis: "Il problema stadio non è un problema da poco"

De Laurentiis aggiunge: "Dobbiamo parlare dei miei rapporti con la città, con il Comune, con la Regione, per quanto attiene al problema stadio, che non è un problema da poco. Voi volete essere considerati una grande squadra ma quando io dissi che il Maradona era un cesso, allorché arrivò Ancelotti. La mia idea non è cambiata. Non è che con una romanella tu riesci anche spendendo 200 milioni a risolvere i problemi del Maradona. Vi concederò una lunga intervista. Poi ci sarà anche il tema, in un'altra giornata, di chi è l'allenatore. A oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere. Quindi è inutile che continuate a scassare il pasticciotto. Non vado fuori dalle regole. Per quanto riguarda il centro sportivo non ci sono problemi".

14:40

De Laurentiis: "Centenario Napoli da festeggiare nell'arco dell'anno"

De Laurentiis prosegue: "Nel 1926, il 1° agosto, qualcuno fa cadere la data, qualcun altro dice il 25 agosto, qualcun altro ancora più tardi. La verità è che il Calcio Napoli nasce alla fine dell'800 tramite marinai inglesi e poi arriva Ascarelli, un ebreo illuminato, che ha lasciato in eredità la dizione Calcio Napoli. Stiamo anche sceneggiando la storia di questi 100 e più anni. Vi pregherei di stare attenti a non bruciare. Quando si parla di un Centenario, io credo che si debba festeggiare nell'arco di un'annualità. Se tra le varie date prenderemo anche il 1° agosto, vuol dire che dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027 io voglio festeggiare. Lo dico perché Tommaso Bianchini ha una serie imponente di celebrazioni, di attività, di appuntamenti, che se noi facciamo indigestione una sola volta non facciamo altro che bruciare questa grande opportunità per rilanciare il concetto 'Napoli è, Napoli esiste, Napoli è filosofia e realtà di vita'. Quindi vi prego, accompagnateci in questo viaggio che deve durare un anno".

14:30

Napoli, De Laureniis: "Conte sempre all'altezza della situazione"

De Laurentiis: "Non bisogna dimenticare che la grande capacità di Antonio Conte di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto. Qualcuno diceva che è un anno in cui i club sono deboli. Falso! Quest'anno è stato un campionato incredibile perché tutte le squadre si sono attrezzate. Abbiamo avuto un Bologna molto forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri è come se avesse vinto uno scudetto e ha fatto un campionato a sé stante. Il punteggio finale... Cerrte volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma non è che ho visto questi super punteggi altrove".

14:26

A Dimaro anche quest'anno il cinema all'aperto

De Laurentiis annuncia che a Dimaro ci saranno quattro film a disposizione dei tifosi per poter godere "sotto le stelle" del cinema all'aperto. Tra questi l'Odissea di Cristopher Nolan che uscirà il 16 luglio in Italia e a Dimaro ci sarà il 18.

14:21

+++ Via alla conferenza di De Laurentiis +++

Via alla conferenza di De Laurentiis che parla dei due ritiri e inizia subito scherzando: "Gli abruzzesi sono più tosti dei trentini".

14:10

Hojlund da ieri è ufficialmente del Napoli

Da ieri Hojlund è ufficialmente del Napoli, il comunicato del club: "Maturate le condizioni". La società azzurra ha annunciato il riscatto del 23enne centravanti danese dal Manchester United. I DETTAGLI

14:00

Napoli su Rios

Napoli su Rios, Anguissa è in bilico: tutte le strategie per il centrocampo. Si disegna la nuova linea mediana e rispunta il colombiano che trascinò il Benfica nella sfida in Champions. LEGGI TUTTO

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Napoli, Allegri vuole un terzino

Allegri vuole un terzino, Manna valuta Khalaili e Dodo: tutti i nomi per il Napoli del futuro. Azzurri a caccia di un esterno difensivo, mentre si continua a lavorare per Gila della Lazio. Dopo Hojlund, sarà riscattato anche Alisson Santos dallo Sporting. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

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Napoli, alle 14:15 parla De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interverrà in conferenza stampa a partire dalle 14.15.

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