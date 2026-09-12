Napoli, le civette sul comò

Non siamo una squadra fortissimi. Abbiamo la pancia piena di due scudetti. Abbiamo gli anni che abbiamo. Veniamo da stagioni ventre a terra. Non è arrivato nessun piede nuovo. Continuiamo ad andare in infermeria. Questo siamo e il presidente non ha più soldi da spendere. Nell’anno del Centenario e, in cento anni, s’è visto di peggio.