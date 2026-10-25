De Laurentiis, il bravo venditore

È normale che il proprietario del Napoli valuti l’ipotesi di cedere il club : a questo punto del suo cammino imprenditoriale, non dovrebbe essere questione di “se” ma di “quando”. E se l’offerta da 2,2 miliardi attribuita a Rizzetta fosse reale , rifiutarla sarebbe stato un errore.

Dalla C agli scudetti: la scalata del Napoli di De Laurentiis

De Laurentiis rilevò il Napoli dal tribunale fallimentare nel 2004 per 31 milioni, con la squadra in serie C. In due decenni l’ha portato stabilmente nella élite europea, vincendo due scudetti senza mai essere costretto a ricapitalizzarlo. La scalata si è autofinanziata con la crescita dei ricavi e, soprattutto, con un uso sapiente del player trading cioè rivendendo all’apice del loro valore giocatori acquistati spesso per poco. È successo (tra gli altri) con Higuain, Osimhen, Cavani e Kvara sfidando ogni volta il malcontento della piazza, ma reinvestendo i proventi sul mercato e alzando così la competitività della squadra. Negli anni della sua gestione il Napoli ha venduto per più di un miliardo e comprato per oltre 1,5 miliardi.

Il club azzurro è l’asset più importante nel portafoglio della famiglia De Laurentiis, la cui capogruppo Filmauro ha fatturato 13 milioni nel 2025 e 8 nel 2024. La plusvalenza generata dalla sua cessione potrebbe sfiorare il miliardo. È dunque legittimo che un imprenditore si ponga il tema della successione, scegliendo tra la continuità familiare e la monetizzazione di un valore ingente, oggi cristallizzato nel suo portafoglio di investimenti.