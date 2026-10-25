Allegri, la svolta è vicina

La svolta non è ancora arrivata, ma è vicina. Perché c’è la sensazione che la strada imboccata sia quella giusta. Quando Allegri avrà smaltito il nervosismo per l’amaro finale di partita, si renderà conto dei tanti segnali positivi che porta a casa dopo questi novanta minuti. D’accordo, la classifica è ancora meglio non guardarla, ma una squadra che gioca così, con questo spirito, con questa intensità e con questa determinazione è destinata a risalire. Contro la Roma deve mangiarsi le mani per essersi fatta rimontare due volte e per aver mostrato ancora una grande fragilità difensiva, ma nel complesso può essere soddisfatta di una partita di assoluto livello contro la squadra che finora ha giocato il miglior calcio del campionato.