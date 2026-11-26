C’è un Napoli prima di Manchester. E uno dopo Manchester. Quel 2-2, insperato alla vigilia e poi persino stretto agli azzurri, sta deviando il corso della stagione. Non solo in campo. Sta stravolgendo i piani di mercato del club. Colpa - si fa per dire - del ricostituente Allegri. La serata di Champions ha dimostrato che la cura del livornese sta funzionando. Una terapia omeopatica, che ha avuto bisogno di tempo per dare i suoi frutti. Ora, però, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto di De Laurentiis. Che sulle virtù taumaturgiche di Allegri ha scommesso quando tutta Italia gli gridava di non farlo. Il Napoli torna da Manchester non solo con un punto in più nella valigia Champions, e con un carico extra di consapevolezza e di fiducia. Torna con la certificazione che Noa Lang è rigenerato. Oltre che con un quadro clinico-calcistico di Sam Beukema in netto miglioramento fino a qualche settimana fa. E nel dossier includiamo anche Giovane ex oggetto misterioso.

Champions League Super Gilmour, Hojlund scaccia la crisi del nove e Beukema esalta: le pagelle del Napoli dopo il pari con il City Guarda la gallery Napoli, qualcosa è cambiato: le risposte da trovare in vista di gennaio La domanda è semplice: a questo punto conviene vendere Noa Lang a gennaio? All’Etihad Stadium si è visto un attaccante completo, in grado di segnare un gol magnifico e di sacrificarsi novanta minuti per la squadra. Contro il Torino, nell’ultima di Serie A, mentre i tifosi erano intenti a fischiarlo per scaramucce da stadio, l’olandese prima recuperava il pallone con un ripiegamento difensivo e poi lo riportava nella metà campo avversaria per servirlo a McTominay che poi lo avrebbe scaraventato in porta. Mezzo gol è suo. Perché il Napoli dovrebbe venderlo proprio adesso? Lo stesso ragionamento vale per Beukema. Il difensore è un po’ indietro nella cura ma i segnali di guarigione sono evidenti.