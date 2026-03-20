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venerdì 20 marzo 2026
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Allarme Roma, la difesa è sparita

Leggi il commento alla prova dei giallorossi, eliminati dall'Europa League con cinque gol incassati in due partite
Guido D'Ubaldo
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

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Era partito dalla panchina, Gasperini gli ha preferito El Shaarawy per dare più peso all’attacco. Pellegrini è entrato dopo venti minuti, per l’infortunio di Konè. La Roma subito dopo è passata in svantaggio, ma Pellegrini si è rimboccato le maniche, ha lottato, ha recuperato palloni, ma ha anche mostrato la sua straordinaria capacità nel calciare. Strepitosa la punizione con il pallone che si è stampato all’incr

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