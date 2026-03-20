Allarme Roma, la difesa è sparita

Era partito dalla panchina, Gasperini gli ha preferito El Shaarawy per dare più peso all’attacco. Pellegrini è entrato dopo venti minuti, per l’infortunio di Konè. La Roma subito dopo è passata in svantaggio, ma Pellegrini si è rimboccato le maniche, ha lottato, ha recuperato palloni, ma ha anche mostrato la sua straordinaria capacità nel calciare. Strepitosa la punizione con il pallone che si è stampato all’incr