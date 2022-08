Serie B, il Genoa in vetta. Bari, Benevento e Reggina super

Emozioni e gol nei match domenicali della terza giornata di Serie B. E' il Genoa di Blessin a cogliere il successo più pesante, passando a Pisa e agganciando in vetta l'Ascoli. Belle vittorie per la Reggina di Inzaghi e per il Benevento, che piega il Frosinone, guizzo di Parma e Bari che battono Cosenza e Perugia. Pari tra Cittadella e Venezia.