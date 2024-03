Serie B, Bianchetti piega il Modena: la Cremonese resta seconda

Altro passo falso dei pugliesi che pareggiano in casa contro lo Spezia. Gli ospiti trovano il vantaggio con Mateju in avvio di ripresa, il pareggio biancorosso porta la firma di Sibili che capitalizza al meglio un assist di Morachioli.

Bari-Spezia 1-1, tabellino e statistiche

Ascoli-Reggiana

Strada ancora in salita per la formazione marchigiana che non va oltre un pareggio senza reti contro la Reggiana di Nesta. I bianconeri restano in dieci uomini per l’espulsione del portiere Viviano e sono costretti a giocare gli ultimi venti minuti di partita in inferiorità numerica. Emiliani a metà classifica, squadra picena ancora in zona retrocessione: oggi disputerebbe i play out.

Ascoli-Reggiana 0-0, tabellino e statistiche



Cittadella-Pisa

Colpo esterno del Pisa che in extremis trova il gol decisivo. La squadra di Aquilani compie un passo in avanti significativo grazie alla rete decisiva di Barbieri realizzata su calcio di punizione. I nerazzurri grazie a questi tre punti est dalla zona calda di classifica, il Cittadella al momento è fuori dalla zona play off.

Cittadella-Pisa 0-1, tabellino e statistiche



FeralpiSalò-Sampdoria

La squadra di Pirlo vince a Reggio Emilia contro la FeralpiSalò. I blucerchiati trovano il doppio vantaggio nel primo tempo con una doppietta di De Luca. In avvio di ripresa i padroni di casa provano a riaprire la partita con il centrocampista greco Kourfalidis, ma il terzo gol di Verre a dieci minuti dal termine mette al sicuro il risultato.

FeralpiSalò-Sampdoria 1-3, tabellino e statistiche