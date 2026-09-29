La Carrarese esonera Cioffi: in arrivo Pagliuca
La Carrarese cambia allenatore. Il club toscano ha deciso infatti di esonerare Gabriele Cioffi dopo cinque giornate di campionato con la squadra all'ultimo posto della classifica di Serie B con appena un punto raccolto.
Il comunicato della Carrarese sull'esonero di Cioffi
La società ha comunicato ufficialmente la decisione attraverso una nota pubblicata sui propri canali: "Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra, Gabriele Cioffi, e contestualmente, l’Allenatore in Seconda, Ivan Franceschini, e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini, ad ognuno dei quali si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità durante questi mesi trascorsi assieme. Il Club di Piazza Vittorio Veneto desidera augurare a tutti loro le migliori fortune professionali".
In arrivo Pagliuca
In arrivo sulla panchina del club toscano Guido Pagliuca, che è invece da poche ore non è più l'allenatore dell'Empoli, sempre in Serie B.
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