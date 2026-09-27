Ostiamare, un pari meritato. Show del Ravenna
Con i principali campionati fermi per la sosta dedicata alle Nazionali, occhi puntati sulla Serie C, che scende in campo per la 7ª giornata di campionato. Uniche eccezioni le gare che vedevano coinvolte le Under 23 di Inter e Atalanta, a causa dell'elevato numero di giocatori convocati sia nelle rappresentative giovanili che maggiori.
Girone A, Union Brescia occasione sprecata
Al Rigamonti primo tempo a senso unico, con Brescia a comandare il gioco e a mettere più volte alle corde la Dolomiti Bellunesi, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Il meritato vantaggio però arriva al 52' grazie all'incornata vincente di Casasola. La gioia dei padroni di casa dura però fino al 69', quando Sia con un perfetto pallonetto trova il gol del pari. Finisce tra i fischi di un pubblico deluso dall'occasione persa.
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
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