ROMA - Il Dipartimento Interregionale Lnd e la Figc hanno rinnovato l'accordo e anche per questa stagione sportivatrasmetteràdipiù tutte le finali, di, dell'e della. Una conferma dopo gli ottimi ascolti registrati la scorsa stagione per le gare in live streaming e il format a puntate “D Valore”, un racconto

Si comincia subito con Milan Futuro-Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. La partita sarà trasmessa anche sul canale YouTube della Lnd. Nel palinsesto di settembre anche Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.