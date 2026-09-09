Coppa Italia: accoppiamenti dei trentaduesimi
Gara 1 Biellese-Alessandria
Gara 2 Valenzana Mado-Saluzzo
Gara 3 Villa Valle-Tritium
Gara 4 Brusaporto-Chievoverona
Gara 5 Real Calepina-Leon
Gara 6 Varese-Aurora Pro Patria
Gara 7 Pavia-Sant’Angelo
Gara 8 Sanremese -Millesimo
Gara 9 Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 10 Este-Caldiero Terme
Gara 11 Mestre-Schio
Gara 12 Union Clodiense Chioggia-Campodarsego
Gara 13 Lentigione-Piacenza
Gara 14 Sasso Marconi-Cittadella Modena
Gara 15 Sestri Levante-Pistoiese
Gara 16 Seravezza-Lucchese
Gara 17 Terranuova Traiana-Prato
Gara 18 Nuova Ternana-Recanatese
Gara 19 Ancona-Fossombrone
Gara 20 Flaminia Civitacastellana-Siena
Gara 21 Unipomezia-Teramo
Gara 22 Sassari Lattedolce-Sarrabus Ogliastra
Gara 23 L’Aquila-Termoli
Gara 24 Paganese-Real Normanna
Gara 25 Viterbese-Albalonga
Gara 26 Nocerina-Turris
Gara 27 Fidelis Andria-Bisceglie
Gara 28 Virtus Francavilla-Gravina
Gara 29 Vigor Lamezia-Gelbison
Gara 30 Nuova Igea Virtus-Reggina
Gara 31 Avola-Modica
Gara 32 Trapani-Licata
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS