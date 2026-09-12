In campo: oggi 49 anticipi: c'è Ancona-Montecchio Gallo
ROMA - Seconda giornata del campionato di Serie D spalmata nel weekend: molte gare sono anticipate perché mercoledì prossimo c’è la terza giornata (primo turno infrasettimanale della stagione) e anche un giorno di riposo in più ha un suo valore. Oggi quarantanove gare in anticipo (record per la categoria), domani trentadue partite. Di seguito tutti gli anticipi di oggi. Inizio gare ore 15.Girone A: ore 15 Asti-Gozzano, Borgosesia-Saluzzo; ore 16 Millesimo-Valenzana Mado; ore 17 Lascaris-Bra (Comunale “V. Mazzola” di Orbassano); ore 18 Sanremese-Celle Varazze. Girone B: ore 15 Caldiero Terme-Leon, Pavonese-Club Milano; ore 16 Brusaporto-Tritium, Rovato-ChievoVerona, Villa Valle-Virtus Ciseranobergamo; ore 18 Palazzolo-Milan Futuro; ore 20.30 Scanzorosciate-Real Calepina allo “Zanconti” di Treviglio. Girone C: ore 15 Cjarlins Muzane-Campodarsego, Mestre-Luparense; ore 18 Legnago Salus-Sandona; ore 20 Schio-Union Clodiense al “G. Cosaro“ di Montecchio Maggiore. Girone D: ore 15 Arconatese-Correggese, Pontedera-Pro Patria, Cittadella Modena-Tropical Coriano, Lentigione-Castellanzese, Varese-Pro Sesto; ore 18 Solbiatese-Casatese Merate; ore 20.30 Oltrepò-Pavia. Girone E: ore 15 Aquila Montevarchi-Tau Altopascio, Ghiviborgo-Terranuova Traiana, Ternana-Follonica Gavorrano, Progresso-Scandicci; ore 16 Siena-Mezzolara; ore 18 Seravezza Pozzi-Lucchese. Girone F: ore 15 Ancona-Montecchio Gallo, Fossombrone-L’Aquila, Pietralunghese-Foligno; ore 16 Teramo-Notaresco; ore 16.30 Santegidiese-Recanatese; ore 18.30 Lanciano-Sp.Trestina. Girone G: ore 14.30 Budoni-Aranova; ore 15 Latte Dolce-Paganese, Monastir-Atletico Lodigiani; ore 16 Afragolese-Sarnese, Viterbese-Ossese; ore 16.30 Albalonga-Anagni. Girone H: ore 15.30 Ischia-Real Normanna; ore 16 Ebolitana-Nardò al “Carrano” di Castellabate, Gravina-Gladiator; ore 16.30 Manfredonia-Nocerina; ore 20 Brindisi-Fidelis Andria. Girone I: ore 16 Vibonese-Siracusa; ore 17 D. PraiaTortora-Sambiase, Vigor Lamezia-N. Igea Virtus.
DOMANI. - I posticipi di domani. Girone A: ore 16 Fezzanese-Chisola; E: ore 16 Sasso Marconi-San Donato T.; G: ore 14.30 Anzio-Sarrabus Ogliastra; H: ore 16 Bisceglie-Francavilla; I: ore 16 Milazzo-Ragusa; ore 17 Gela-Castrumfavara, Athletic Palermo-Enna; ore 20 Licata-Nissa.
IN TV - Domani Alessandria-Sestri Levante (A) sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro Tv e sul canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Moccagatta” a partire dalle ore 14.45 per i contributi in esclusiva da bordocampo.
PORTE CHIUSE - Domani Termoli-Angelana (F) si giocherà a porte chiuse al “Fonte Focolare” di Larino.
VARIAZIONI DI CAMPO - Palmese-Turris allo “Squitieri” di Sarno. Da questo turno in via definitiva la Triestina disputerà le gare interne al Comunale “Nereo Rocco”.
RECUPERO - Chisola-Borgosesia (1ª giornata girone A), interrotta per infortunio dell’arbitro, si recupererà il 30 settembre alle ore 15. La sfida riprenderà dal 23’ del secondo tempo sul parziale di 1-2.
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