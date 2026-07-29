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Aladji Bamba, l’erede di Tonali nel Newcastle © Getty Images

Aladji Bamba, l’erede di Tonali nel Newcastle

Mediano o mezzala, classe 2006, arriva dal Monaco per 40 milioni: gli è stata consegnata la maglia numero 8 di Sandro, ceduto al Tottenham di De Zerbi
Stefano Chioffi
3 min

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Tottenham, il Newcastle si è inventato una soluzione a sorpresa. Le chiavi del centrocampo dei Magpies sono passate a un ragazzo del 2006: Aladji Bamba. Un’eredità pesante, il compito di coprire un vuoto enorme. Per portarlo a St James' Park, il club controllato da Pif (Fondo sovrano dell’Arabia Saudita) ha messo a segno un colpo in Ligue 1. Un’operazione condotta in silenzio, con l’obiettivo di evitare il pericolo di un’asta. E così, dopo una full immersion con il Monaco, è stato trovato l’accordo. Il club del Principato incassa 41 milioni: 35,5 milioni di parte fissa, più 5,5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. 

Effetto social

L’arrivo di Bamba ha acceso la curiosità e l’attenzione dei tifosi del Newcastle. Sui social è nato quasi subito un soprannome destinato a seguirlo: “Aladdin”. La somiglianza tra “Aladji” e il personaggio Disney ha scatenato la fantasia dei sostenitori, che sperano possa diventare il “genio della lampada” capace di illuminare il gioco della squadra. Dietro il talento, però, c’è un percorso particolare. Da bambino ha praticato a lungo il futsal, esperienza che gli ha regalato un controllo di palla raffinato, grande rapidità nello stretto e una tecnica fuori dal comune.

Il numero 8

Gli è stata consegnata la maglia numero 8: da Tonali a Bamba. Un metro e 81, nato a Blois, francese, origini guineane, destro naturale, diciotto presenze e due assist in Ligue 1 con il Monaco. Il suo idolo è sempre stato Yaya Touré. Ha un fratello maggiore, Malamine Mohamed, che è cresciuto nel settore giovanile monegasco prima di trasferirsi in Slovenia, al Maribor. Con l’Academy del Monaco ha conquistato la Coppa Gambardella 2022-23. Nell’estate del 2025 ha conquistato il Torneo Maurice Revello con la Francia Under 20

La Champions

Nella scorsa stagione ha esordito in Champions. Ha chiuso l’annata con l’88% di precisione nei passaggi: 374 appoggi completati e 11 occasioni create. Centrocampista moderno, capace di dare qualità alla costruzione senza rinunciare all’intensità. Con 9 duelli vinti ogni 90 minuti, Bamba è stato il migliore centrocampista della Ligue 1 tra quelli con almeno 500 minuti giocati.

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