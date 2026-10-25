Sergio Camello, il centravanti del “pueblo”

Niente boutique di lusso e giacche all’ultima moda. «Non mi vedrete mai con una maglietta da 600 euro quando mia madre ne guadagna 700». Eccolo qui il centravanti del pueblo, del popolo. Questo identikit fuori dagli schemi appartiene a Sergio Camello, classe 2001, sette gol in otto partite nella Liga, idolo del Rayo Vallecano e obiettivo di mercato per gennaio dell’Atletico Madrid, che l’ha scoperto da bambino e ha poi deciso di cederlo nel 2023 per cinque milioni. Ha stregato tifosi e opinione pubblica con i suoi colpi in area di rigore e le sue scelte controcorrente. Sergio abita ancora nel suo vecchio quartiere, preferisce la vita del barrio di Vallecas, dove si ferma spesso nei bar della zona a bere un caffè e a parlare con la gente del Rayo. Racconta papà Juanjo che, da bambino, ragionava già come un big di questo mestiere. Un’ambizione che lo ha portato dritto nella storia dell’Atletico Madrid nel maggio 2019, quando al debutto contro il Levante ha realizzato il gol del pareggio. Una stagione di svolta per la sua maturazione e continuità è stata poi quella in prestito al Mirandés nel 2021-22, dove ha collezionato 15 gol. Ma la vera consacrazione è arrivata nel 2024. Nella finale olimpica contro i padroni di casa della Francia, finita 5-3 per la Spagna, Camello è entrato dalla panchina e ha fatto la differenza: una doppietta micidiale nei tempi supplementari che ha regalato l’oro alle Furie Rosse. Una giornata magica prima di prendersi le chiavi del Rayo. Ha un contratto che scade nel 2027.