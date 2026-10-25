Thom Van Bergen, il falso 9 del Groningen

Non frequenta i social. Preferisce leggere libri e passare il tempo libero giocando a golf con il compagno di squadra e amico Thijmen Blokzijl . Thom Van Bergen è il trequartista del Groningen . Ha ventidue anni e ha segnato sei gol nelle prime nove giornate di Eredivisie . Estro, eleganza, dribbling, due assist: velocità e cambi di direzione. È alto un metro e 80, è un destro naturale. Ha un contratto fino al 2028 e una valutazione che sfiora i sette milioni. È uno dei pilastri della nazionale olandese Under 21, guidata da Michael Reiziger , ex difensore dell’ Ajax e del Milan . Presto potrebbe essere convocato per uno degli stage organizzati dal ct Xavi , che ha preso il posto di Ronald Koeman dopo il deludente mondiale degli orange. Van Bergen è nato a Haren , alla periferia di Groningen. Un posto famoso per i suoi giardini botanici e per la vicinanza al lago Paterswoldsemeer. Da bambino giocava nel VV Gorecht , la squadra della sua zona. Il suo primo allenatore è stato Jurgen Hazewinkel . Nel maggio del 2024, con un gol di testa nella partita contro il Telstar , aveva aperto la strada alla promozione in Eredivisie.

In tandem con Willumsson

È entrato nel settore giovanile del Groningen quando aveva undici anni, scelto da Paul Matthijs. Ora il suo tecnico è Dick Lukkien. Nel 4-2-3-1 viene impiegato alle spalle del centravanti islandese Brynjólfur Willumsson, classe 2000. Insieme formano uno dei tandem più interessanti: finora hanno garantito dodici gol spingendo il Groningen al settimo posto. Lukkien lo considera “un giocatore da top club”. Lo ritiene prezioso anche in fase di pressing, perché Van Bergen è abituato a lavorare in aiuto dei due mediani Clement e De Jonge. È una mezzapunta, ma ha sempre ammirato l’uruguaiano Luis Suarez: “movimenti, istinto, grinta e furbizia”. Personalità e tempi di inserimento, ha un repertorio da falso nove, una varietà di colpi che gli ha permesso di distinguersi anche nell’Olanda Under 21: diciannove presenze e quattro gol. Ha un contratto fino al 2028. In questa prima parte del campionato ha segnato all’Utrecht, all’Ado Den Haag, al Twente, al Pec Zwolle, all’Excelsior e all’Ajax. “Se succede così spesso, non è un caso - ha dichiarato ai giornali -. Metto tanta energia e sono orgoglioso della mia crescita”.