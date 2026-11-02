Italia-Francia, febbre azzurra: venduti oltre 51mila biglietti

Cresce l'attesa per la nuova sfida tra Italia e Francia , protagoniste allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro nel corso della prossima sosta dedicata alle nazionali. Calcio d'inizio previsto per giovedì 12 novembre alle ore 20:45 , con la "Scala del Calcio" già pronta ad accogliere oltre 51.000 spettatori . È questo il nuovo dato ufficiale relativo alla prevendita del match di Nations League, che conferma la voglia di Nazionale che accompagna da sempre gli appassionati di calcio, nonostante gli ultimi eventi negativi. Le prime uscite del Mancini bis hanno lanciato segnali confortanti in chiave futura. C'è bisogno di tutti, anche del trasporto del pubblico: i tagliandi, intanto, possono ancora essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

La Nazionale torna a Milano: Italia-Francia ultimo impegno casalingo della Nations League

La Nazionale - come ricorda il portale ufficiale della Figc - tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna.

Il 15 maggio del 1910 - si legge nel comunicato della Federcalcio - la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all’Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.