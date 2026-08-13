Animals, Ben Affleck torna alla regia per Netflix: il teaser trailer del nuovo thriller

Ben Affleck torna dietro la macchina da presa e questa volta sarà anche protagonista di un nuovo thriller destinato a Netflix. È stato svelato oggi il teaser trailer di Animals , il film diretto e interpretato dall'attore e regista premio Oscar, che arriverà in streaming il 9 ottobre esclusivamente su Netflix . Come riportato da Cinefilos.it , insieme al primo video sono stati diffusi anche il poster ufficiale e le prime immagini del film.

Affleck sarà affiancato da un cast particolarmente importante che comprende Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun, oltre ad Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada e Luis Gerardo Méndez. Animals segna così un nuovo progetto da regista per Affleck, che negli ultimi anni ha continuato ad alternare il lavoro davanti alla macchina da presa a quello dietro l'obiettivo.

Animals, la trama del nuovo film di Ben Affleck

Al centro della storia c'è una coppia travolta da un evento capace di trasformare completamente la propria esistenza. Il figlio di un candidato alla carica di sindaco di Los Angeles e di sua moglie viene rapito, costringendo i due genitori a cercare disperatamente il denaro necessario per pagare il riscatto.

Quello che inizialmente sembra essere un rapimento si trasforma però progressivamente in qualcosa di più complesso. Marito e moglie finiscono coinvolti in una rete di inganni, mentre la necessità di recuperare il denaro li obbliga a prendere decisioni sempre più difficili. Ogni scelta rischia così di compromettere non soltanto la possibilità di salvare il figlio, ma anche la vita che hanno costruito fino a quel momento.

La dimensione politica del protagonista aggiunge un ulteriore elemento di tensione alla vicenda. Essere candidato a sindaco di una città come Los Angeles significa infatti avere una vita pubblica da proteggere proprio mentre la situazione privata precipita. Il rapimento diventa quindi il punto di partenza per mettere sotto pressione famiglia, ambizioni e segreti dei protagonisti.

Ben Affleck regista e protagonista di Animals

La sceneggiatura di Animals è firmata da Connor O. McIntyre, Billy Ray e Ben Affleck. Per Affleck si tratta di un ritorno particolarmente interessante alla regia dopo una carriera dietro la macchina da presa che comprende titoli come Gone Baby Gone, The Town, Argo e Air.

Il nuovo thriller riunisce inoltre Affleck con Matt Damon sul versante produttivo. Il film è prodotto da Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld e Luciana Damon. Tra i produttori esecutivi figurano Michael Beugg, Kevin Halloran e Michael Joe per Artists Equity, oltre a Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager e Dan Guando per Fifth Season.

A rendere particolarmente interessante il progetto è anche il gruppo di interpreti scelto per accompagnare Affleck. Kerry Washington avrà uno dei ruoli centrali della storia, mentre la presenza di Gillian Anderson e Steven Yeun amplia ulteriormente un cast che comprende anche Ray Fisher, noto al pubblico per il ruolo di Cyborg nell'universo cinematografico DC.

Il teaser rappresenta il primo vero sguardo al tono scelto da Affleck per il film e anticipa un thriller costruito sulla pressione crescente esercitata sui protagonisti. Il rapimento è soltanto l'innesco di una storia nella quale il confine tra ciò che una persona è disposta a fare per salvare la propria famiglia e ciò che rischia di perdere facendolo sembra destinato a diventare sempre più sottile.

Come riportato da Cinefilos.it, Netflix ha accompagnato il debutto del teaser con il poster e le prime immagini ufficiali, dando così il via alla campagna promozionale che accompagnerà il film nei prossimi mesi.

Animals sarà disponibile esclusivamente su Netflix dal 9 ottobre.