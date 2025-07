Diretta Qualifiche Formula 1 GP Silverstone: segui Hamilton e Leclerc in lotta per la pole postion

Finalmente la gara di Lewis Hamilton . La Ferrari arriva al GP di Silverstone con il favorito assoluto della gara in Gran Bretagna, il 7 volte campione del mondo infatti su questo storico circuito ha battuto ogni record: dal 2014 allo scorso anno e quindi per ben 11 edizioni consecutive e da quando era al volante della Mercedes, Sir Lewis ha sempre concluso la corsa di casa sul podio. Un dato che fa sorridere il Cavallino di Maranello che dalle 16 proverà a conquistare la pole position per domani. Hammer e Leclerc si candidano così per la prima fila, forti del miglior tempo nelle terze libere del monegasco di questa mattina. Segui le qualifiche del GP di Silverstone, con approfondimenti e le parole dei protagonisti, in diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

16:12

Bandiera rossa

Qualifiche interrotte per poter consentire la rimozione della vettura del pilota brasiliano, ferma in mezzo al circuito. Tutte le monoposto tornano ai box

16:11

Colapinto, che incidente

Bandiera gialla in pista: il pilota dell'alpine va a sbattere contro le barriere all'ultima curva, dopo aver toccato il cordolo

16:07

Le Ferrari

Con 8' ancora di Q1, le Ferrari sono al momento al sesto posto con Hamilton e al nono con Leclerc

16:07

Tutti i piloti in pista

Verstappen al primo tentativo si mette subito davanti a tutti con il suo 1:26.041, dietro ci sono Norris e Albon

16:01

Al via il Q1

Parte la prima sessione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, con qualche goccia di pioggia

15:55

Le sanzioni prima delle qualifiche

Oliver Bearman non ha rispettato una delle due bandiere rosse ed è stato sanzionato con 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza e con quattro punti sulla licenza di guida. Anche Kimi Antonelli dovrà scontare in gara tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza per l’incidente con Max Verstappen al via del GP d’Austria

15:46

Cos'è successo nelle libere 3

L'ultima sessione di prove libere di Silverstone ha visto svettare Leclerc, ma la sensazione è che sarà una qualifica tiratissima: Charles si è messo davanti a Piastri, Verstappen e Norris, con un Hamilton lontano ma solo per colpa delle due bandiere rosse perché la Rossa non è riuscita a mettere a segno un crono nell'ultima simulazione

15:36

Il meteo a Silverstone

Le ultime previsioni danno un cielo coperto con possibilità di deboli piogge per questo sabato. Vento moderato da sud-ovest con raffiche fino a 50 km/h. La temperatura dell'aria invece è di 19 °C, mentre quella dell'asfalto è di 25 C°

15:32

Qualifiche GP Silverstone: dove vederle in tv

15:25

Hamilton, ora arriva Silverstone: il giardino di casa per tornare King Lewis almeno per un giorno

Lewis Hamilton torna a casa. No, nessun addio alla Ferrari nonostante i risultati flop e qualche polemica. Domenica si corre a Silverstone, il giardino di casa del pilota inglese. Anzi qualcosa in più. Perché sulla pista inglese Hamilton è una leggenda vivente: ha dominato 9 volte, la prima nel 2008 l’ultima lo scorso anno, partendo sette volte dalla pole. Ben 11 i podi da registrare, nessuno come lui. E, anche se con la Ferrari non è mai salito sul podio, anche quest’anno scenderà in pista per vincere e per dare un senso a una stagione ormai andata...

