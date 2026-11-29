Un passaggio al negozio di Commercial Street, nel quartiere di Whitechapel, è ormai un’abitudine quando si visita Londra. Qui è un piacere perdersi tra le centinaia di maglie da calcio - provenienti da tutti i continenti, spesso di squadre pressoché sconosciute - esposte nel negozio di “Classic Football Shirts”, nato venti anni fa su iniziativa di un paio di amici, appassionati di “soccer” internazionale, che cominciando rivendendo maglie su Ebay sono diventati col tempo un importante punto di riferimento per collezionisti o semplici tifosi. Per gli amanti del gioco del pallone possedere una maglia originale, non necessariamente della propria squadra del cuore (quanto sono belle quelle delle nazionali africane…), magari utilizzata in partita, è un piccolo viaggio emotivo nella memoria, rappresenta ricordi condivisi di un match o di una stagione particolari.

Agli appassionati piacerà sicuramente questo splendido libro che illustra alcuni pezzi pregiati provenienti dall’archivio di CFC, parzialmente contenuto in un caveau climatizzato nella periferia di Manchester. Dalla maglia numero 10 di Pelè, Maradona, Messi e Totti, alle maglie dei giorni nostri, ogni pagina è un viaggio nel tempo e nella storia del calcio moderno, dagli anni Settanta (ma c’è anche la casacca rossa dell’Inghilterra del 1951) a oggi; dalle maglie senza sponsor alla mitica stagione di Italia ’90, per arrivare ai motivi pop del terzo millennio. Per ogni casacca, è indicato il giocatore che l’ha indossata e, dove è possibile, anche la partita: c’è quella storica di Batistuta vestita in un Manchester United-Fiorentina, quella di Ravanelli della finale di Champions contro l’Ajax, quella di Candela nella finale mondiale Francia-Brasile, e poi, tra le altre, quelle dei due Ronaldo, di Maldini, Ronaldinho, Gascoigne, Beckham, Mancini, Cafu, Eto’, Zidane, fino alla fantasmagorica casacca indossata da Campos, portiere del Messico. Per i veri calciofili, davvero da non perdere.

MAGLIE DA CALCIO, la storia delle divise più belle dall’archivio di Classic Football Shirts; edizioni Limina, 320 pagine, 24,90 euro.