Continua la strategia di crescita di Polestar

Polestar ha annunciato i prossimi passi della sua strategia di sviluppo, che puntano a una crescita delle vendite del 30-35% dal 2025 al 2027 grazie all’ingrandimento della rete di vendita a livello globale e all’arrivo sul mercato di nuovi prodotti. Infatti, dopo aver lanciato la Polestar 2, seguita dalle Polestar 3 e 4, il 2025 sarà l’anno della Polestar 5, la coupé GT ad alte prestazione con architettura a 800 volt, autonomia da circa 600 km e potenza da 817 cavalli. Poi toccherà all’inedita Polestar 7, Suv compatto premium assemblato in Europa. Philipp Römers, Head of Design di Polestar, ha detto: «Polestar è conosciuta per il suo design innovativo, con ogni vettura che si distingue e crea entusiasmo - e lo stesso accadrà per Polestar 7.

Polestar 7 offrirà tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da noi, sia in termini di design che di prestazioni». Per quanto riguarda la la rete di vendita, Polestar sta stringendo accordi con nuovi partner e prevede di espandersi passando da 70 a 130 Space in Nord America e da 36 a 57 in Europa. I cambiamenti apportati alle operazioni commerciali di Polestar stanno già mostrando risultati positivi, con un aumento delle vendite del 5,3% nel quarto trimestre del 2024 e un incremento del 37,2% degli ordini nello stesso periodo rispetto all’anno precedente. Polestar 3 e Polestar 4 hanno rappresentato il 56% degli ordini nel quarto trimestre del 2024, creando un forte slancio in vista del 2025. L’espansione nei nuovi mercati si concentrerà sulla Francia, con l’avvio delle vendite previsto per il 2025. Ulteriori espansioni sono pianificate dal 2026, coprendo Europa dell’Est, Asia e America Latina. Guardando al futuro, Polestar prevede un contributo significativamente maggiore ai ricavi proveniente dalla vendita dei crediti di CO2. I programmi di espansione proseguono poi sulle offerte di ricarica. Polestar sta lanciando Polestar Energy in diversi mercati chiave in Europa. Questa nuova offerta per i clienti rende la ricarica domestica più intelligente, efficiente ed economica. Grazie a Polestar Energy, i clienti possono ridurre i costi di ricarica a casa fino al 30% utilizzando l’app dedicata. Il servizio verrà esteso a ulteriori mercati durante la seconda metà del 2025, con il lancio della capacità di ricarica bidirezionale. Con il servizio Polestar Charge, i clienti in Europa hanno accesso a oltre 850.000 punti di ricarica, inclusi i Polestar Supercharger