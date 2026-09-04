Il segmento di mercato delle city car è importante in Europa e molto importante in Italia. La legislazione e i regolamenti della EU hanno reso il costo di produzione di queste vetture avvolte fuori mercato, e l'offerta si è ridotta negli anni lasciando il cliente scoperto. Tuttavia qualcosa sta avvenendo negli ultimi tempi. Le vendite delle vetture piccole in Europa nei primi sette mesi del 2026 sono aumentate del 20% a fronte di un piccolo incremento del mercato totale. Questo è dovuto al lancio di nuovi modelli elettrici, ibridi pesanti e ibridi leggeri. I prezzi ruotano intorno ai 20.000€ , un po' più e un po' meno a seconda dei modelli e i consumatori hanno risposto positivamente. La quota di elettrico in questo segmento di mercato è del 30% circa , quindi superiore a quella del mercato totale che è del 20% e stenta a decollare.

L'ibrido leggero e il benzina, assimilabili per emissioni di CO2 , sono la metà circa del mercato, il resto, Full Hybrid, è coperto dalla Toyota Aygo X che rappresenta un unicum nel segmento ed è il modello più venduto dopo la Panda (chiamarla Pandina non mi piace) in Europa. Per continuare a far crescere questo segmento di mercato, molto importante per il consumatore europeo, le case dovranno escogitare soluzioni per cercare di ridurre l'impatto dei costi aumentati per effetto dei regolamenti EU e di Euro 7. Processo non facile, anzi direi quasi impossibile, ma una soluzione dovrà essere concordata per assecondare le esigenze del mercato.

L'elettrico in questo segmento è cresciuto ma nessuno dei modelli elettrici si avvicina al livello di vendita della Toyota Aygo X. L'elettrica più venduta è la Leapmotor TO3 con circa la metà dei volumi Toyota. I prezzi della TO3 sono accessibili e più bassi della Aygo X. La Panda è la vettura più venduta ma i nuovi regolamenti e le restrizioni sulle emissioni richiederanno un intervento di allineamento di questa vettura iconica. Il mercato come sempre fornisce indicazioni strategiche. L'elettrico a prezzi contenuti ha spazio nella testa dei consumatori, specialmente per chi ha la fortuna di avere una wallbox a casa. La Toyota che ha inventato l'ibrido, ora ha inventato la vettura piccola ibrida, tecnicamente non facile e molto apprezzata. La Panda un design degli anni settanta di Giorgetto Giugiaro, evoluta nel tempo e sempre iconica dovrà trovare il modo di sopravvivere alla mannaia regolamentare della EU.