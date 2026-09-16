La forza della semplicità   

Il processo di acquisto di una automobile, di questi tempi, è molto complicato. Il potenziale cliente si confronta con una comunicazione tutta sigle tecniche e numeri che non sono funzionali a capire bene di cosa si parli se non si possiede una solida preparazione tecnica. In effetti il mercato vuole cose semplici e non compra una tecnologia ma compra i benefici che quella tecnologia gli può dare. Il consumatore cerca cose semplici e concrete. Vuole capire bene il prezzo ma anche il costo totale nell’utilizzo della vettura. Vuole anche un uso semplice della vettura. Le tecnologie debbono essere concepite da progettisti in modo da non complicare ma semplificare la vita durante la guida. L’utilizzo deve essere intuitivo e di facile e di immediata comprensione. Il consumatore non vuole dei gadget ma tecnologia veramente utile che aumenti la sicurezza, riduca i consumi e consenta un miglioramento delle prestazioni e della durata dei componenti meccanici ed elettronici.

Vuole trasparenza nel processo di acquisto ed il venditore deve trasmettere professionalità e fiducia con un comportamento serio e attento. Il venditore deve cercare di capire le esigenze di mobilità del consumatore e suggerire la soluzione migliore. Il consumatore vuole uscire dall’ansia che l’acquisto porta con sé e vuole certezze che non sono fornite dalle sigle tecniche ma dalla spiegazione dei benefici. Il consumatore vuole sapere con chiarezza come effettuare la ricarica, nel caso di vettura elettrica, ma anche capire bene cosa significa in pratica e come avviene la ricarica delle batterie delle vetture ibride in decelerazione.

Finora va alla pompa mette benzina e riparte. Processo arcinoto che deve essere completato da informazioni corrette e riscontrabili di consumo di carburante. Nel passaggio all’ibrido e all’elettrico vuole capire bene il costo dell’energia e se la ricarica è agevole e semplice o no. Per questo tipo di vetture deve essere spiegata molto bene la garanzia sulle batterie, fonte di incertezza ed ansia. Il costo di sostituzione delle batterie è elevato ma la loro durata rimane un argomento ancora non totalmente chiaro così come deve essere ben chiara anche la garanzia. L’offerta di auto è vasta e con i brand cinesi è ancora più vasta e il consumatore che cerca prezzo accessibile, credibilità nel prodotto e tranquillità nell’utilizzo deve essere aiutato con un processo di vendita semplice e concreto