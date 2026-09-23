Olimpiadi: Berlino vuole ritirare la candidatura per il 2036
La decisione sarebbe emersa a seguito di una riunione tra il sindaco Wegner e l'assessora allo sport Spranger. Ora Doha in pole per aggiudicarsi la manifestazione
Berlino ritira la candidatura per i Giochi Olimpici del 2036. È quanto diffuso dalla Rbb a seguito di una riunione che ha coinvolto i maggiori vertici sportivi e cittadini della capitale tedesca. Tra i presenti il sindaco Kai Wegner, la senatrice per lo sport Iris Spranger e il responsabile olimpico Kaweh Niroomand. Il Senato si è inizialmente astenuto dal prendere una posizione netta in merito ma ha risposto convocando una conferenza stampa per giovedì 24 settembre. Ad oggi la città più plausibile per ospitare la 36esima edizione sarebbe Doha. La capitale del Qatar ha infatti già ospitato i Mondiali di calcio del 2022, seppur durante l'inverno per evitare le temperature già proibitive del luogo. Altre città ad aver manifestato interesse sarebbero Ahmedabad (India), Istanbul (Turchia), Nusantara (Indonesia) e Santiago del Cile.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS