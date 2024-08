Musetti-Djokovic diretta Olimpiadi: segui la semifinale LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la grande impresa di Errani e Paolini , che hanno conquistato la finale del doppio femminile, assicurandosi già una medaglia, appuntamento con la storia per Lorenzo Musetti , che affronta Novak Djokovic nella semifinale del torneo singolare maschile di Parigi 2024 . Azzurro in gran forma, mentre il serbo è nuovamente alle prese con il ginocchio operato poco prima delle Olimpiadi. Chi vince affronterà Carlos Alcaraz , che nel primo pomeriggio ha annichilito Auger-Aliassime. Segui il match in diretta e tutti gli aggiornamenti LIVE.

20:03

Musetti-Djokovic 4-4

L'azzurro non molla e si difende con successo dal serbo, riportando ancora una volta la parità.

19:58

Musetti-Djokovic 3-4

Risponde il serbo, concendendo a sua volta un solo punto a Musetti e tenendo la battuta.

19:54

Musetti-Djokovic 3-3

L'azzurro si riporta in parità concedendo un solo punto al rivale. Grandissimo match fin qui, con i due che stanno regalando spettacolo.

19:48

Musetti-Djokovic 2-3

Game decisamente più veloce rispetto ai primi, con Djokovic che chiude un servizio a zero e si riporta avanti.

19:45

Musetti annulla quattro palle break!

Game complicatissimo per l'azzurro, con Djokovic che si porta sullo 0-40. Grande reazione di Musetti però, che rimonta, annulla quattro palle break e riesce a riportarsi in parità.

19:31

Musetti-Djokovic 1-2

È subito grande battaglia tra l'azzurro e il serbo, con un game combattuto in cui Musetti trova una palla break, poi annullata da Djokovic che riesce a tenere la battuta.

19:24

Musetti-Djokovic 1-1

Risponde l'azzurro, concedendo un solo punto e tenendo il servizio per riportare il punteggio in parità. Ora di nuovo battuta a Djokovic.

19:18

Musetti-Djokovic 0-1

L'azzurro mette subito pressione al serbo, che riesce comunque a chiudere il primo game ai vantaggio conservando la battuta.

19:10

Musetti-Djokovic: si parte!

Inizia la semifinale delle Olimpiadi. Djokovic al servizio.

19:05

Musetti-Djokovic, inizia il riscaldamento

Inizia il consueto riscaldamento pre-partita tra Musetti e Djokovic.

19:03

Musetti e Djokovic entrano in campo

Finalmente l'ingresso dell'azzurro e del serbo sul campo Philippe Chatrier. Ovazione del pubblico, manca pochissimo all'inizio della semifinale.

18:55

Olimpiadi, cresce l'attesa per Musetti-Djokovic

Manca pochissimo all'arrivo in campo di Musetti e Djokovic: sta per iniziare l'ultima semifinale, che decreterà lo sfidante di Alcaraz per la medaglia d'oro.

18:45

Musetti, percorso perfetto fin qui alle Olimpiadi

Nel suo percorso fino alla semifinale Lorenzo Musetti non ha perso neanche un set. Questi gli avversari che ha battuto:

Primo turno: Gael Monfils (6-1, 6-4)

Secondo turno: Mariano Navone (7-6, 6-3)

Ottavi di finale: Taylor Fritz (6-4, 7-5)

Quarti di finale: Alexander Zverev (7-5, 7-5)

18:35

Retroscena Errani-Paolini: cosa si sono dette

I tifosi italiani sperano di poter esultare ancora con Musetti dopo il trionfo di Errani e Paolini, che hanno conquistato la finale nel doppio femminile. Fa discutere intanto il loro colpo a sorpresa. LEGGI TUTTO

18:25

Djokovic e il tabù sulle semifinali alle Olimpiadi

Per Djokovic le semifinali alle Olimpiadi rappresentano un vero tabù da sfatare, con celebri sconfitte da dimenticare: nel 2008 contro Nadal, nel 2012 contro Murray e a Tokyo 2020 contro Zverev. Nel 2012 e nel 2020 fallì anche l'assalto al bronzo, riuscendo a conquistarlo solo nel 2008 in quella che per ora è la sua prima e unica medaglia olimpica.

18:15

Musetti-Djokovic, i precedenti

Sono in totale sette le sfide tra Musetti e Djokovic, con il bilancio nettamente a favore del serbo per 6-1. L'unica vittoria dell'azzurro è arrivata nel 2023, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Due precedenti molto recenti, al terzo turno del Roland Garros e in semifinale a Wimbledon, con Musetti che ha proposto una grande sfida in entrambe le occasioni, dovendosi poi però arrendere a Djokovic.

18:05

Le condizioni di Djokovic

Djokovic anche contro Musetti scenderà in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio, che come lo stesso Nole ha raccontato alla vigilia, è tornato a dargli problemi. LEGGI QUI

17:55

Musetti-Djokovic, come seguire la sfida in tv

Alle 19 appuntamento con la seconda semifinale del torneo singolare maschile di tennis dei Giochi Olimpici di Parigi. Ecco come e dove seguire l'appuntamento in tv. LEGGI QUI

Philippe Chatrier - Parigi