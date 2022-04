Lazio, Roma, Manchester United e tennis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Aggredito e picchiato Raul Moro. Altra iniezione di liquidità dei Friedkin. Fernandes rinnova fino al 2026. Alcaraz vola in semifinale a Miami

ROMA - Il calciatore della Lazio, Raul Moro,20 anni, è stato rapinato dell'auto nella tarda serata di ieri mentre percorreva, assieme al padre, il Grande Raccordo Anulare. Altra iniezione di liquidità nella Roma, i Friedkin hanno immesso nel club altri 6,5 milioni per il mese di marzo. La proprietà giallorossa ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci per poter supportare le esigenze di working capital del club e l’investimento totale arriva, così, a 349 milioni di euro. Bruno Fernandes e il Manchester United insieme fino al 2026. Carlos Alcaraz (n.16 del mondo) ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Miami battendo 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/5) il 22enne serbo Miomir Kecmanovic (n.48). Ascolta le news della mattina